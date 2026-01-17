Panvel Corporators List : पनवेलमध्ये भाजपपुढे महाविकास आघाडीसह शेकाप गारद, जाणून घ्या नगरसेवकांची यादी

BJP vs MVA Panvel Results : मालमत्ता कर, रस्त्यांची दुरवस्था आणि पाणीटंचाई असे नागरिकांवर थेट परीणाम करणारे मुद्दे होते. त्याचा योग्य वापर आणि उमेदवार निवडीमध्ये चूक या महत्त्वाच्या बाबींमुळे पुन्हा एकदा शेकाप महाविकास आघाडीला भाजपचा विजयी रथ पनवेलमध्ये थांबवणे जमले नाही. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या व्हिजन २०३० पुढे विरोधकांचे काही फावले नाही..विशेष म्हणजे शेकाप, शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसने दिलेल्या उमेदवारांची निष्ठा फारशी न टिकल्यामुळे सात जागांवर महाविकास आघाडीला निवडणूक न घेताच पराभवाची नामुष्की ओढावली. तरीसुद्धा कशाप्रकारे भाजप सत्तेचा वापर करून उमेदवारांना माघार घ्यायला लावतो. हा नरेटिव्ह पसरवण्याचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रयत्न केला खरा, परंतु तोही ठाकूर यांनी हाणून पाडला. मुस्लिम आणि ग्रामीण भागातील प्रभागांमध्ये शेकापचा निभाव लागल्यामुळे नऊ जागा शेकापला जिंकता आल्या..प्रशांत ठाकूर यांनी पुन्हा एकदा भाजपला त्यांची मुत्सद्देगिरी आणि निर्णयक्षमता दाखवून दिली आहे. माजी आमदार विवेक पाटील यांच्या नेतृत्वाचा अभाव वेळोवेळी जाणवला. पाटील यांच्या प्रती असलेल्या भीतीने कोणीही माघार घेण्याची हिंमत दाखवली नसती, परंतु ही भीती आता शेकापमध्ये उरली नसल्याने काही उमेदवारांनी फायदा घेतला..प्रभाग क्र. १अ - विजश्री पाटील (भाजप) - ६,७०१ब - लीना म्हात्रे (भाजप) - ८,९७२क - नितेश पाटील (भाजप) - ८,८७२ड - जनार्दन पाटील (शेकाप) - ९,५१३प्रभाग क्र. २अर्चना भाेईर (शेकाप) - ९,०९०योगिता फडके (शेकाप) - ९,४७१अरविंद म्हात्रे (शेकाप) - ८,२३०राम पाटील (शेकाप) - ९,४२५प्रभाग क्र. ३लीला कातकरी (काँग्रेस) - १६,०१४प्रगती पाटील (काँग्रेस) - १२,८४६तुषार पाटील (काँग्रेस) - १३,५१२हरेश केणी (काँग्रेस) - १३,०५५प्रभाग क्र. ४प्रवीण पाटील (भाजप) - ११,००८परेशा पटेल (भाजप) - ११,१६९अनिता पाटील (भाजप) - १०,४५६मधु पाटील (भाजप) - ९,१७४.Panvel-Karjat Local: कर्जत-पनवेल मार्गावर लवकरच लोकल धावणार, प्रवाशांसाठी दिलासा; प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात.प्रभाग क्र. ५शत्रुघ्न काकडे (भाजप) -७,९८२लीना गरड (शिवसेना, ठाकरे) - ७,४१६मिनल पाटील (भाजप)- ८,११७उत्तम मोर्बेकर (शिवसेना, ठाकरे) - ७,३१४प्रभाग क्र. ६उषा अडसुळे (भाजप) - ९,४६९नरेश ठाकूर (भाजप) - ९,८७५सोनल नवघरे (भाजप) - ९,३६५समीर कदम (भाजप) - ८,३०१प्रभाग क्र. ७अमर पाटील (भाजप) - ९,५७५प्रमिला पाटील (भाजप) ९,४८७मनाली ठाकूर (भाजप) ९,३१७राजेंद्रकुमार शर्मा (भाजप) ८,२२४प्रभाग क्र. ८बबन मुकादम (भाजप) ६,८२८सायली सरक (शिवसेना) ७,७९१बायजा बारगजे (भाजप) ६,६३०रामदास शेवाळे (शिवसेना) ५,४४३.प्रभाग कृपया. ९महादेव मधे (राष्ट्रवादी, अ.प.) ६,२१०प्रतिमा भाेईर (भाजप) ७,७६४दमयंती भोईर (भाजप) ७,७२८शशिकांत शेळके (भाजप) ६,७४१प्रभाग क्र. १०रवींद्र भगत (भाजप) ८,४५३सरस्वती काथारा (भाजप) ६,०५५मोनिका महानवर (भाजप) ८,५९२विजय खानावकर (राष्ट्रवादी, अ.प.) ९,९१४प्रभाग क्र. ११मेघना घाडगे (शिवसेना, उबाठा) ७,२४६प्रदीप भगत (भाजप) ८,११६हॅप्पी सिंग (भाजप) ६,८८८प्रभाग क्र. १२रितिक्षा गोवारी (शिवसेना, ठाकरे) ८,१९९प्रिया गोवारी (शिवसेना, ठाकरे) ९,९३९कुसुम म्हात्रे (भाजप) ९,९४४दिलीप पाटील (भाजप) ८,४७७.प्रभाग क्र. १३हेमलता गोवारी (भाजप) ८,१४८शीला भगत (भाजप) ७,६७१विकास घरत (भाजप) ९,४१९रवींद्र जोशी (भाजप) ८,६८४प्रभाग क्र. १४केतन भगत (शेकाप) ८,९६३मनीषा म्हात्रे (शेकाप) ९,३५६आर्या जाधव (शेकाप) ८,८८२लतिफ शेख (शेकाप) - ८,९३४प्रभाग क्र. १५ए. गायकवाड (भाजप) - ७,२२१सिताबाई पाटील (भाजप) - ६,७८०कुसुम पाटील (भाजप) - ६,१३८दशरथ म्हात्रे (भाजप) ५,५८२प्रभाग क्र. १६राजश्री वावेकर (भाजप) - ६,८११कविता चौतमोल - (भाजप) - ६,३०९समीर ठाकूर (भाजप) - ६,७१०संतोष शेट्टी (भाजप) - ६,५०६.प्रभाग क्र. १७प्रकाश बिनेदार - (भाजप) - ८,८७३अस्मिता घरत (भाजप) - ९,८९४शिवानी घरत (भाजप) - ९,६०९मनोज भुजबळ (भाजप) - १०,०४३प्रभाग क्र. १८ममता म्हात्रे (भाजप) - बिनविरोधनितीन पाटील (भाजप) - बिनविरोधस्नेहल धमाले (अपक्ष) - बिनविरोधप्रिती जॉन्सन (भाजप) - ५,२६९प्रभाग क्र. १९दर्शना भोईर (भाजप ) - बिनविरोधरुचिता लोंढे (भाजप) - बिनविरोधसुमीत झुंजारराव - (भाजप) ९,५७२राजू सोनी (भाजप) - १०,६५७प्रभाग क्र. २०अजय बहिरा (भाजप) - बिनविरोधप्रियंका कांडपिळे (भाजप) - बिनविरोधश्वेता बहिरा (भाजप) - ६,७३२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.