मुंबई

Panvel Corporators List : पनवेलमध्ये भाजपपुढे महाविकास आघाडीसह शेकाप गारद, जाणून घ्या नगरसेवकांची यादी

Maharashtra Local Body Election Results : पनवेलमध्ये भाजपपुढे महाविकास आघाडी व शेकाप सपशेल अपयशी ठरले असून भाजपने बहुसंख्य जागांवर विजय मिळवला आहे. नगरसेवकांची नावे समोर आली आहेत.
Panvel election results

Panvel election results

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BJP vs MVA Panvel Results : मालमत्ता कर, रस्त्यांची दुरवस्था आणि पाणीटंचाई असे नागरिकांवर थेट परीणाम करणारे मुद्दे होते. त्याचा योग्य वापर आणि उमेदवार निवडीमध्ये चूक या महत्त्वाच्या बाबींमुळे पुन्हा एकदा शेकाप महाविकास आघाडीला भाजपचा विजयी रथ पनवेलमध्ये थांबवणे जमले नाही. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या व्हिजन २०३० पुढे विरोधकांचे काही फावले नाही.

Loading content, please wait...
Mumbai
election
BJP Corporator
corporator news
panvel
Political Controversy
Corporation Election
(panvel municipal corporation)
Shetkari Kamgar Paksha

Related Stories

No stories found.