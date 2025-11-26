मुंबई

Panvel Karjat Railway: पनवेल-कर्जत रेल्वे कॉरिडॉरचे काम कधी पूर्ण होणार? जाणून घ्या प्रकल्पाची सध्याची स्थिती...

Panvel Karjat Railway Corridor: पनवेल-कर्जत रेल्वे कॉरिडॉरचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण होणार आहे. लवकरच कर्जत-पनवेल दरम्यानचा प्रवास वेळ कमी होईल.
Panvel Karjat Railway Corridor

Panvel Karjat Railway Corridor

मुंबई : कर्जत आणि पनवेल दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लवकरच कमी होईल. कारण या रेल्वे कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवालानुसार, कॉरिडॉरचे ८०% काम पूर्ण झाले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत ते पूर्ण होईल. त्यानंतर सीआरएमसी तपासणी केली जाईल. मध्य रेल्वे नवीन वेळापत्रक तयार करेल. ही लाईन सुरू करेल. २०२६ च्या उत्तरार्धात ही लाईन सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. पनवेल आणि कर्जत दरम्यानची ही २९.६ किमी लांबीची लाईन भविष्यात प्रवास सुलभ करेल. त्यावर २,७८२ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

