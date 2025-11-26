Panvel Karjat Railway: पनवेल-कर्जत रेल्वे कॉरिडॉरचे काम कधी पूर्ण होणार? जाणून घ्या प्रकल्पाची सध्याची स्थिती...

मुंबई : कर्जत आणि पनवेल दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लवकरच कमी होईल. कारण या रेल्वे कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवालानुसार, कॉरिडॉरचे ८०% काम पूर्ण झाले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत ते पूर्ण होईल. त्यानंतर सीआरएमसी तपासणी केली जाईल. मध्य रेल्वे नवीन वेळापत्रक तयार करेल. ही लाईन सुरू करेल. २०२६ च्या उत्तरार्धात ही लाईन सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. पनवेल आणि कर्जत दरम्यानची ही २९.६ किमी लांबीची लाईन भविष्यात प्रवास सुलभ करेल. त्यावर २,७८२ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत..या कॉरिडॉरमुळे प्रवाशांचा प्रवास वेळ अंदाजे ३० मिनिटांची बचत होईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. हा प्रकल्प जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या पनवेल, चिखले, मोहोपे, चौक आणि कर्जत स्थानकांवर प्रवासी सुविधा आणि कार्यरत इमारती पूर्णत्वाच्या जवळ आहेत. तीन बोगद्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. .Navi Mumbai News: विमानतळाला ३ नवे उड्डाणपूल जोडणार, ठाणे–बेलापूर रस्ता नव्या रुपात झळकणार; नवीन मार्ग कसे असणार? .कॉरिडॉरच्या उड्डाणपुलांसाठी बहुतेक गर्डर सुरू झाले आहेत. मोहोपे स्थानकावरील इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगचे काम देखील यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. पूर्ण झाल्यानंतर, हा प्रकल्प पनवेल आणि कर्जत दरम्यान प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करेल, ज्यामुळे अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळेल..मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या प्रवाशांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कॉरिडॉर पनवेल आणि कर्जत दरम्यान एक महत्त्वाचा उपनगरीय दुवा प्रदान करेल, नवी मुंबई, रायगड आणि आसपासच्या परिसरांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवेल.ज्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांचा प्रवास वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल..ट्रॅक आणि ओएचईचे काम पूर्ण करण्यासाठी, एमआरव्हीसीने शनिवार आणि रविवारी बेलापूर आणि पनवेल दरम्यान ट्रॅक ब्लॉक केले होते. या काळात, ट्रॅक बॅलेस्टिंग आणि टॅम्पिंग करण्यात आले. हे काम नियोजित वेळेनुसार पूर्ण झाले नाही. रविवारी सकाळी ११:४५ वाजता संपणारा ब्लॉक दुपारी २:१७ वाजता संपला, ज्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. म्हणूनच मध्य रेल्वेने नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन (एनएमएमटी) ला बेलापूर ते पनवेल आणि पनवेल ते बेलापूर बसेस चालविण्यास सांगितले, त्यानंतर प्रवाशांनी बसने प्रवास केला..Mumbai News: मुंबई स्टेशनवर अश्लील इशारे; तरुणीकडून विकृत व्यक्तीला चोप, व्हिडिओ व्हायरल.स्टेशन्सपनवेल, मोहोपे, चिकले, चौक, कर्जत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.