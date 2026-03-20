Panvel: स्नेहल ढमाले कोणत्या बाकावर? पनवेलच्या राजकारणात उत्सुकता शिगेला

पनवेल : पनवेल महापालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधी गटांची अधिकृत नोंदणी पूर्ण झाली असून, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते तसेच विविध विषय समित्यांचे सभापती निश्चित झाले आहेत. मात्र या सर्व प्रक्रियेनंतरही अपक्ष नगरसेविका स्नेहलता ढमाले या सभागृहात सत्ताधारी बाकावर बसणार, विरोधी बाकावर जाणार की तटस्थ भूमिका घेणार, याबाबत पनवेलच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत..पनवेल महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपमधील तिकीट वाटपावरून निर्माण झालेले मतभेद आजही पूर्णतः निवळलेले नसल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येत आहे. विक्रांत पाटील यांनी आपल्या समर्थकांना उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र अंतिम निर्णय आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी न देण्याच्या पक्षनिर्णयामुळे मोहिनी पाटील यांना उमेदवारी मिळू शकली नाही..या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भगिनी स्नेहल ढमाले यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आणि निवडणूक जिंकली. निवडून आल्यानंतरही त्यांचा भाजपमध्ये अधिकृत समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मतभेद अद्याप कायम असल्याचे मानले जात आहे..सध्या महापालिकेत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून ५९ नगरसेवकांचा एक गट नोंदणीकृत करण्यात आला आहे. दुसरीकडे शेतकरी कामगार पक्ष आणि काँग्रेस मिळून १३ सदस्यांचा दुसरा गट तयार झाला आहे, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे पाच नगरसेवक तिसऱ्या गटात आहेत. अशा प्रकारे एकूण ७७ नगरसेवकांची विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणी झाली आहे..मात्र स्नेहल ढमाले यांची कोणत्याही गटात नोंदणी झाली नसल्याने त्यांची सभागृहातील भूमिका काय असेल, याबाबत उत्सुकता लागलेले आहे. त्या अधिकृतरीत्या सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने उभ्या राहिल्यास भाजप महायुतीचे संख्याबळ ६० होऊ शकते. परंतु सध्या महायुतीकडून ५९ नगरसेवकांचेच संख्याबळ जाहीर केले जात आहे. त्यांना महायुतीत सामावून घेतले जाईल अशी स्थिती नाही. यामुळे त्या प्रत्यक्षात कोणत्या राजकीय भूमिकेत आहेत, हा प्रश्न अधिकच गडद झाला आहे.