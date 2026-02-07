Panvel Mayor: पनवेल महापालिकेला मिळणार पहिला आगरी समाजाचा महापौर, 'या' उमेदवाराचा अर्ज दाखल

पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाकरिता होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भाजप महायुतीकडून आज अधिकृतपणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. महापौरपदासाठी नितीन जयराम पाटील, तर उपमहापौरपदासाठी प्रमिला रविनाथ पाटील यांनी आपले उमेदवारी अर्ज पनवेल महापालिका कार्यालयात नगरसचिव नानासाहेब कामठे यांच्याकडे सादर केले. नितीन पाटील यांच्या निवडीमुळे आगरी समाजाचा पहिला महापौर लाभणार असून, ही बाब समस्त आगरी समाज आणि पनवेलसाठी ऐतिहासिक ठरली आहे..पनवेल महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने ५५, शिवसेनेने दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने दोन जागांवर विजय मिळवत एकूण ५९ जागांसह पनवेल महापालिकेवर पुन्हा एकदा भाजप महायुतीची भक्कम सत्ता प्रस्थापित केली आहे. १० फेब्रुवारीला महापौर व उपमहापौरपदासाठी निवडणूक होणार आहे. त्या अनुषंगाने आज भाजप महायुतीकडून अर्ज दाखल करण्यात आले..Mumbai Cherry Blossoms: जपान नव्हे, ही 'आपली मुंबई'...! विक्रोळीचा हा 'चेरी ब्लॉसम स्पॉट' एकदा बघाच.महाविकास आघाडीची औपचारिक लढत!महाविकास आघाडीकडून महापौरपदासाठी अर्चना भोईर आणि उपमहापौरपदासाठी लीला कातकरी यांनी अर्ज दाखल केले आहेत; मात्र त्यांच्या गटाकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने ही निवडणूक केवळ औपचारिक ठरण्याची शक्यता आहे. महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक १० फेब्रुवारीला होणार आहे..सव्वा वर्षांचा फॉर्म्युला!भाजप महायुतीने महापौर व उपमहापौरपदासाठी सव्वा वर्षांचा फॉर्म्युला निश्चित केला असून, या कालावधीत नितीन पाटील आणि प्रमिला पाटील या पदांवर कार्यरत राहणार आहेत. त्यानंतर इतर इच्छुकांना संधी दिली जाणार आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार पुढील अडीच वर्षांत एकूण सहा नगरसेवकांना या दोन पदांवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे..Mumbai: रुग्णाच्या नाश्त्यात उंदराची विष्ठा! तक्रारीनंतरही कारवाई नाही; पालिकेच्या रुग्णालयात संतापजनक प्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.