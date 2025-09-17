मुंबई

Digital Panvel: ‘डिजिटल पनवेल’साठी पहिले पाऊल! महापालिका कार्यालयात किओस्क यंत्रणेचा वापर

Panvel Municipality: पनवेल महापालिकेने नागरिकांसाठीच्या सेवा अधिक जलद, सुलभ करण्यासाठी किओस्क पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेच्या कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याला पूर्णविराम लागणार आहे.
Panvel Municipal Corporation
Panvel Municipal CorporationEsakal
सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल : महापालिकेने नागरिकांसाठीच्या सेवा अधिक जलद, पारदर्शक, सुलभ करण्यासाठी ‘किओस्क’ पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे महत्त्वाची कागदपत्रे, कर भरणा, तक्रारी नोंदविणे आणि विविध सेवांचा लाभ क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने पालिकेच्या कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याला पूर्णविराम लागणार आहे.

