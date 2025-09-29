मुंबई

Traffic Jam: कोंडीतून होणार सुटका! त्वरित पावले उचलण्याचे पालिकेचे आश्वासन

Panvel Municipality: कळंबोली परिसरात वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली होती. यानुसार त्वरित पावले उचलण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले.
Updated on

पनवेल : कळंबोली पोलाद बाजार परिसरात वाहतूक कोंडी नित्याचीच बाब आहे. यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या प्रमाणात नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. येथील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली होती. यानुसार शनिवारी (ता. २७) पनवेल पालिका, वाहतूक विभाग, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित विभागांची संयुक्त समन्वय बैठक पार पडली. यासंदर्भात त्वरित पावले उचलण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले आहे.

