Panvel: निरागस लेकरावर निर्दयी अत्याचार! अंगणवाडीत जाण्यास नकार; मुलीला लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारले, व्हिडीओ व्हायरल

पनवेल : पनवेल तालुक्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. चिमुकलीने अंगणवाडीत जाण्यास नकार दिल्यामुळे तिला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून यामुळे संतापजनक प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. तसेच या प्रकारावर नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पनवेल तालुक्यातील नांदगाव येथे ही घटना घडली आहे. शाळेत जाण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून एका महिलेने अंगणवाडीच्या प्रवेशद्वारातच पोटच्या मुलीला लाथ मारल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून ज्यामध्ये चिमुकलीला महिला छातीवर लाथ मारत असल्याचे दिसून येत आहे..Mumbai Crime: शाब्दिक वादाला हिंसक वळण! रागाच्या भरात १५ वर्षीय मुलावर चाकूहल्ला अन्...; विरारमध्ये नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, चिमुरडीला अमानुष वागणूक दिल्याच्या या घटनेनंतर परिसरात एकच संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच या प्रकारावर अनेकांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत संबंधित प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे..विजेचा धक्का लागून बालिकेचा मृत्यूवडाळा शांतीनगर वस्तीत गुरुवारी (ता. २५) दुपारी विजेचा धक्का लागून तीन वर्षांच्या बालिकेचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी वडाळा टी. टी. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करत तपास सुरू केला आहे. वरिष्ठ निरीक्षक मनीष आवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बालिकेचे नाव रेहाना सद्दाम हुसेन खान (दोन वर्षे दहा महिने) असे आहे. ती तिच्या कुटुंबासोबत मदिना मशिदीजवळील चाळीत पोटमाळ्यावर राहत होती. .Maharashtra Weather: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! मुंबईसह २३ जिल्ह्यांना अलर्ट, हवामान विभागाचा नवा अंदाज.दोन दिवसांपासून परिसरातील विद्युतपुरवठा खंडित झाला होता. दुपारी १२च्या सुमारास प्रवाह सुरू झाला. वीज आल्याने मायलेकी पोटमाळ्यावरील घरी जाण्यास लोखंडी शिडी चढत होते. तेव्हा विजेचा धक्का बसून रेहाना बेशुद्ध पडली. तिला शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, उपचार मिळण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता. लोखंडी शिडीतून वीज कशी प्रवाहित झाली याबाबत चौकशी सुरू असून, बेस्टलाही पत्र देण्यात आल्याचे आवळे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.