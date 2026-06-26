मुंबई

Panvel: निरागस लेकरावर निर्दयी अत्याचार! अंगणवाडीत जाण्यास नकार; मुलीला लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारले, व्हिडीओ व्हायरल

Crime News: अंगणवाडीत जाण्यास नकार; मुलीला लाथा-बुक्क्यांनी बेदम मारल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
woman beats girl in anganwadi

woman beats girl in anganwadi

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

पनवेल : पनवेल तालुक्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. चिमुकलीने अंगणवाडीत जाण्यास नकार दिल्यामुळे तिला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून यामुळे संतापजनक प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. तसेच या प्रकारावर नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

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