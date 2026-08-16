Panvel-Karjat Local: आनंदाची बातमी! दीड तासाचा प्रवास ४० मिनिटांत पूर्ण; कर्जत-पनवेल लोकल कधी सुरु होणार? तारीख आली समोर

मुंबई : प्रवाशांचा लोकल गाड्यांमधून प्रवास आरामदायी आणि सुखरूप होण्यासाठी प्रशासनकडून नेहमीच नव्या उपाययोजना सुरु केल्या जातात. नागरिकांचा कर्जत ते पनवेल प्रवास सुकर होण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (MRVC) महत्त्वाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. एमआरव्हीसीकडून उभारण्यात येत असलेले कर्जत-पनवेल दुहेरी उपनगरी रेल्वे मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. त्यामुळे आता हा मार्ग कधी सुरु होणार, असा प्रश्न प्रवाशांकडून विचारला जात असताना याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून उभारण्यात येत असलेल्या कर्जत-पनवेल दुहेरी उपनगरी रेल्वे मार्गाचे काम शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. आतापर्यंत पनवेल-कर्जत रेल्वे मार्गाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत हा मार्ग सुरू होणार आहे. त्यामुळे लवकरच पनवेल-कर्जत थेट लोकल प्रवास सुरु होणार असून यामुळे प्रवाशांचे हाल कमी होणार आहेत..Mumbai Accident: इस्टर्न फ्रीवेवर मस्ती नडली, एकाचा मृत्यू दोघे गंभीर; दुचाकी अपघाताचा भीषण VIDEO.ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत पनवेल-कर्जत लोकल मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. त्यामुळे हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर पनवेल, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या संपूर्ण परिसरातील प्रवाशांचा प्रवास सोपा आणि गतीमान होणार आहे. तथापि, हा मार्ग कधीपर्यंत सुरू होईल याची तारीख समोर आली नसली तरी ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत हा मार्ग सुरू करण्याचे प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे, रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे..५ प्रमुख स्थानकांचा समावेशपनवेल कर्जत रेल्वे मार्गावर ५ प्रमुख स्थानके उभारण्यात आली आहेत. हा रेल्वे मार्ग २९.९ किलोमीटर लांबीचा असून यावर पनवेल, चिखले, पोयंजे (मोहापे), चौक आणि कर्जत ही प्रमुख स्थानके असणार आहेत. तसेच नढळ, वावर्ले आणि किरवली असे ३ बोगद्यांचा या प्रकल्पात समावेश असून त्यांची एकूण लांबी सुमारे ३.२ किलोमीटर आहे. या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी तब्ब्ल ३०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.