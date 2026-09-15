Parag Shah: ३३८३ कोटींचे आमदार रस्त्यावर उतरले; भिक्षेकऱ्याचा वेश करून मागितली भिक्षा, नेमकं कारण काय?

मुंबई: राज्यातील सर्वांत श्रीमंत लोकप्रतिनिधींपैकी एक असलेले भाजपचे आमदार पराग शहा यांनी नुकताच एक आगळावेगळा अनुभव घेतला. आपली सुरक्षा व्यवस्था, आलिशान मोटारी आणि महागड्या वस्तूंचा त्याग करून त्यांनी एका दिवसासाठी भिक्षेकऱ्यासारखा वेश करत मुंबईतील घाटकोपरच्या रस्त्यांवर भिक्षा मागितली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.घाटकोपर पूर्व मतदारसंघाचे आमदार पराग शहा यांनी त्यांचे आध्यात्मिक जैन गुरू नम्रमुनी यांच्या सल्ल्यानुसार हा उपक्रम राबविला. लोक आपल्याला ओळखू शकणार नाहीत, असा पेहराव करून त्यांनी अनेक तास रस्त्यावर घालवले. .शहा यांनी केवळ भिक्षाच मागितली नाही, तर मिळालेले अन्न ग्रहण करून रस्त्याच्या कडेला बसून वेळ घालवला. या अनुभवाबद्दल शहा म्हणाले, की समाजात मिळणारा मान-सन्मान आणि आपल्याला भेटण्यासाठी लागणाऱ्या रांगा हे सर्व बाजूला ठेवल्यावर वेगळेच चित्र दिसते. ज्या लोकांकडे मी भिक्षा मागण्यासाठी गेलो, ते सर्व माझ्यापेक्षा मोठे झाले. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.हेच जीवनाचे खरे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे, नंतर आपला मूळ पेहराव करून त्यांनी त्याच ठिकाणांना पुन्हा भेटी दिल्या आणि लोकांशी संवाद साधला. शहा यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ३,३८३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता जाहीर केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.