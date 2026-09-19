मुंबई

धावती लोकल पकडायला गेला, अचानक तोल जाऊन ट्रेनखाली येणार इतक्यात...; RPF जवानांनी तरुणाला दिले जीवनदान, Video Viral

Mumbai Local Train Accident: धावती लोकल पकडताना तरूणाचा अचानक तोल गेला. ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्ममधील पोकळीत पडता-पडता वाचला.
Youth nearly fell in gap between running train

Youth nearly fell in gap between running train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : धावती लोकल पकडताना अनेक अपघात होत असल्याच्या घटना घडतात. अशीच एक घटना मुंबईत जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकावर घडली आहे. एक तरुण धावती लोकल पकडत असताना अचानक तोल जाऊन ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्ममधील पोकळीत पडता-पडता वाचला. तरुण पडत असल्याचे पाहताच काही आरपीएफ जवानांनी त्याला वाचवले. या प्रकारचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

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