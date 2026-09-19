धावती लोकल पकडायला गेला, अचानक तोल जाऊन ट्रेनखाली येणार इतक्यात...; RPF जवानांनी तरुणाला दिले जीवनदान, Video Viral

मुंबई : धावती लोकल पकडताना अनेक अपघात होत असल्याच्या घटना घडतात. अशीच एक घटना मुंबईत जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकावर घडली आहे. एक तरुण धावती लोकल पकडत असताना अचानक तोल जाऊन ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्ममधील पोकळीत पडता-पडता वाचला. तरुण पडत असल्याचे पाहताच काही आरपीएफ जवानांनी त्याला वाचवले. या प्रकारचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकावर १६ सप्टेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. धावती लोकल पकडत असताना तरुणाचा तोल गेला. तरुण खाली पडत असल्याचे पाहताच घटनास्थळी उपस्थित आरपीएफ जवानांनी धाव घेत तरुणाला वाचवले. या बचावकार्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..प्रसूतीनंतर ५० दिवस मृत्यूशी झुंज, स्तनदा मातेला वाचवण्यासाठी डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न; उपचारानंतर मिळालं जीवनदान!.ही संपूर्ण घटना स्टेशनवरील सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली असून 'गेम्स ऑफ रेल्वे' नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये, धावती लोकल पकडताना मोठी दुर्घटना घडण्याआधीच दोन आरपीएफ जवानांनी तरुण प्रवाशाचे प्राण वाचवल्याचे दिसत आहे. सध्या ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून आरपीएफ जवानांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं जात आहे..चालकाचा ताबा सुटला अन् ट्रेलर थेट २५० फूट खोल दरीत कोसळला, २ जण जखमी; पाच तासांच्या रेस्क्यू ऑपरेशनला यश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.