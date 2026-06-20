मुंबई

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड! तपासातील त्रुटींवर कोर्टाचा कठोर आक्षेप; निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट

Court Acquits All Accused After Finding Major Gaps in Investigation and Evidence : राजकीय वैमनस्य, बेकायदेशीर ताबा, टॉर्चरचे आरोप आणि पुराव्यांतील गंभीर त्रुटी; सीबीआयपासून क्राईम ब्रँचपर्यंतच्या तपासावर न्यायालयाचा कडक शब्दांत धिक्कार
Pawanraje Nimbalkar Murder Case: Court Acquits All Accused, Flags Major Probe Lapses

Pawanraje Nimbalkar Murder Case: Court Acquits All Accused, Flags Major Probe Lapses

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणात आज निकालापूर्वी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. न्यायालयाने खटल्यातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि पुराव्यांची छाननी करताना अनेक गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. विशेषतः माफीचा साक्षीदार पारसमाल जैन याच्या जबाबावर खटल्याची मुख्य भिस्त असल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेवर सखोल चर्चा झाली.

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