पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड! तपासातील त्रुटींवर कोर्टाचा कठोर आक्षेप; निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट

मुंबई : बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणात आज निकालापूर्वी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. न्यायालयाने खटल्यातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि पुराव्यांची छाननी करताना अनेक गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. विशेषतः माफीचा साक्षीदार पारसमाल जैन याच्या जबाबावर खटल्याची मुख्य भिस्त असल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेवर सखोल चर्चा झाली..राजकीय वैमनस्य हत्येचे मुख्य कारणखटल्यातील पुराव्यांनुसार, २००२ नंतर पवनराजे निंबाळकर आणि आरोपी क्रमांक एक पद्मसिंह पाटील यांच्यात कट्टर राजकीय विरोध निर्माण झाला होता. विधानसभा निवडणुकीत दोघांचा सामना झाला होता. या वैमनस्यातून हत्या झाल्याचा दावा करण्यात आला. पवनराजे यांनी २००३ मध्येच जिल्हाधिकाऱ्यांना जीवित धोक्याची सूचना देणारे पत्र लिहिले होते, ज्याचा उल्लेख खटल्यात झाला..माफीचा साक्षीदार पारसमाल जैन याची भूमिकाया प्रकरणात पारसमाल जैन हा माफीचा साक्षीदार सर्वांत महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. न्यायालयाने दोन प्रकारच्या शक्यता विचारात घेतल्या. एक म्हणजे, माफीचा साक्षीदार विश्वासू नसेल तर इतर पुरावे तपासण्याची गरज नाही. दुसरी म्हणजे, त्याच्या विश्वासार्हतेवर आधारित खटला चालू शकतो. अखेर न्यायालयाने माफीचा साक्षीदार आणि उपलब्ध इतर पुरावे विचारात घेऊन खटला चालवण्याचे ठरवले..तपासातील गंभीर त्रुटी आणि अवैध पद्धतीन्यायालयाने तपास यंत्रणेवर तीव्र टीका केली. पारसमाल जैन याला २००९ मध्ये क्राईम ब्रँचने ताब्यात घेतले. मात्र सरकारकडे याचा कोणताही रेकॉर्ड नव्हता. बेकायदेशीर ताबा, मारहाण आणि टॉर्चर करून कबुली जबाब घेण्यात आल्याचा त्याचा दावा कोर्टाने संशयास्पद मानला. आरोपीने आधीच कबुली दिली असल्याचा पोलिसांचा दावा असताना त्याला इतके दिवस का ताब्यात ठेवण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण सरकारकडे नव्हते.कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, क्राईम ब्रँचने तीन महिन्यांच्या कालावधीत कोणताही खुलासा केला नाही. माफीचा साक्षीदार खरा की तपास यंत्रणा खरी, याचे उत्तरही सरकार देऊ शकले नाही. प्रकरणाचा पाया ढिसूळ असल्याचे स्पष्ट झाले..पुराव्यांतील कमतरताखटल्यात १२७ साक्षीदार तपासण्यात आले. मात्र मोबाईल फोन जप्त करणे, सीडीआर मागवणे किंवा आरोपींच्या हालचालींचा ठोस पुरावा गोळा करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आले. इंद्रप्रस्थ गेस्ट हाऊसमध्ये आरोपी वारंवार राहत असल्याचा दावा करण्यात आला, परंतु त्यास पाठिंबा देणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर झाला नाही. घराजवळ संशयास्पद हालचालींचा उल्लेख कुटुंबीयांच्या सुरुवातीच्या जबाबात नव्हता, तो नंतर टाकण्यात आला..Omraje Nimbalkar : ठाकरेंची साथ सोडताच ओमराजे निंबाळकरांना मोठा झटका! हजारो फॉलोवर्स घटले, सोशल मीडियावर युजर्सच्या संतप्त प्रतिक्रिया.साक्षीदाराच्या जबाबातील विसंगतीपारसमाल जैन याने अनेक वेळा आपली विधाने बदलली. त्याने आरोपींकडून पैसे घेतल्याचे सांगितले, मात्र नंतर ते बदलले. शूटरला पैसे देण्याबाबतही त्याची साक्ष बदलली. बिहारमधून बंदुका आणल्याचे सांगताना कोणतीही तिकिटे किंवा नोंदी उपलब्ध नव्हत्या. त्याने ५० हजार रुपयांसाठी आरोपी क्रमांक तीनकडे मागणी केल्याचे सांगितले, परंतु त्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत. त्याची अनेक घरे, दुकाने आणि मालमत्ता असल्याने ही मागणी संशयास्पद वाटली.न्यायालयाने नमूद केले की, “काही मिळवण्यासाठी काही गमवावे लागते” असे वाक्य वापरूनही साक्षीदाराची कहाणी विश्वासार्ह वाटत नाही. त्याने दिलेल्या दोन कबुलीजबाबांमध्ये बरीच तफावत होती. चार्जशीट दाखल होण्यापूर्वी पुन्हा जबाब नोंदवताना २४ तासांच्या ऐवजी १०० तासांचा वेळ देण्यात आला, परंतु न्यायाधीशांनी त्यावर स्वाक्षरीही केली नाही..सीबीआय कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्हपारसमाल जैन यांच्या मुलीने दिलेल्या अर्जावर सीबीआयने ‘गमतीशीर’ प्रतिक्रिया दिल्याचे कोर्टाने म्हटले. पत्र मिळाले असूनही त्याचे रेकॉर्ड ठेवले गेले नाही. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी पत्र पोलिसांकडे पाठवले आणि त्यासंबंधी जबाबदारी टाळली. संवेदनशील प्रकरणातही रूटीनप्रमाणे वागल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपींच्या अधिकारांचे रक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. माफीचा साक्षीदार खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आणि औषधे नाकारल्याचा दावा करत असल्याने त्याची स्थितीही विचारात घेणे आवश्यक होते..पुराव्याअभावी न्यायालयाने सर्व आरोपी निर्दोषपुराव्याअभावी न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, तपास यंत्रणेला आरोपींविरुद्ध कोणताही ठोस व विश्वासार्ह पुरावा सादर करता आला नाही. प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार फितूर झाल्याने त्याची साक्ष विश्वासार्ह मानता आली नाही. तसेच, महत्त्वाच्या अर्जावर संबंधितांची सही नसल्यासह तपासात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. आरोपींना अटक करण्यात आली होती, मात्र त्यांच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली. त्यामुळे सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा देत न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय दिला..मोठी बातमी! पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता, २० वर्षांनी निकाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.