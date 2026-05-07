पायधुनीतील चौघांच्या मृत्यूचं गूढ उलगडलं, खरंच कलिंगड खाल्ल्यामुळे दुर्दैवी घटना घडली का? धक्कादायक अहवाल समोर

Watermelon not cause of death in Paydhoni tragedy forensic report reveals truth मुंबईत पायधुनी इथं एकाच कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यू प्रकरणाचं गूढ उलगडलं आहे. कलिंगड खाल्ल्यानंतर चौघांचा मृत्यू झाला होता मात्र कलिंगडामुळे मृत्यू झाला नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. चौघांच्याही शरीरात उंदीर मारण्याच्या औषधाचे अंश आढळून आलेत. झिंक फॉस्फाइट या औषधामुळे चौघांचा मृत्यू झाल्याचं आता समोर आलंय..पायधुनी इथल्या अब्दुल डोकाडियांसह त्यांची पत्नी नसरीन, मुलगी आयेशा आणि झैनब यांचा मृत्यू झाला होता. २६ एप्रिलला घडलेल्या या घटनेनं मुंबईसह महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. मृत्यूआधी चौघांनीही कलिंगड खाल्लं होतं. त्यामुळे कलिंगड खाल्ल्यानं मृत्यू झाला अशी चर्चा होत होती..डोकाडिया यांच्या घरात सापडलेल्या अर्धवट खाल्लेल्या कलिंगडाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यात कोणत्याही प्रकारची भेसळ नव्हती हे समोर आलं होतं. आता चौघांच्या व्हिसेराचा रिपोर्ट समोर आला असून त्यानुसार शरीरात झिंक फॉस्फाइट आढळून आलंय. कलिना इथल्या लॅबमध्ये तज्ज्ञांनी केलेल्या अनेक चाचण्यांनंतर या प्रकरणाचं गूढ उलगडण्यास मदत झालीय. घरातून ताब्यात घेतलेल्या कलिंगडातही याच झिंक फॉस्फाइटचा अंश आढळला आहे..दरम्यान, झिंक फॉस्फाइटचा अंश चौघांच्या शरीरात आढळला असला तरी ते त्यांच्या शरीरात कसं गेलं हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यांना कुणी विषारी औषध दिलं की त्यांनी स्वत: औषध घेऊन आत्महत्या केली याचा तपास पोलीस करत आहेत.घटनेच्या ११ दिवसांनी या प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आलीय..डोकाडिया कुटुंबाने २ एप्रिलच्या रात्री कलिंगड खाल्लं होतं. त्यानंतर चौघांना उलट्या, मळमळ, चक्कर आणि पोटदुखीचा त्रास झाला. यामुळे दुसऱ्या दिवशी चौघांचीही प्रकृती खालावली होती. डोकाडिया यांच्या दोन्ही मुलींना बेशुद्धावस्थेत रुग्णालयात नेलं होतं. तिथं एका मुलीला मृत घोषित केलं गेलं. तर त्या नंतर काही तासांनी दुसऱ्या मुलीचा आणि डोकाडिया पती-पत्नीचा मृत्यू झाला होता.