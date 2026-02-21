मुंबई

मंत्रीपुत्राला वाचवण्यासाठी दबाव, वरिष्ठांकडून जातीवाचक टोमणे अन् हीन वागणूक; पोलीस निरीक्षकाचा कुटुंबासह आत्महत्येचा इशारा

PI Ramesh Tadvi : पोलीस निरीक्षकाने वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून कुटुंबासह आत्महत्या करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले असून यामुळे खळबळ उडाली आहे.
PI Ramesh Tadvi Writes to DGP Over Harassment Claims

PI Ramesh Tadvi Writes to DGP Over Harassment Claims

Esakal

सूरज यादव
Updated on

रायगडच्या महाड शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक रमेश तडवी यांनी वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून कुटुंबियांसह आत्महत्या करत असल्याचं पत्र पोलीस महासंचालकांना पाठवलं आहे. नुकतीच पीआय तडवी यांची महाड शहर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरिक्षक पदावरून नियंत्रण कक्ष अलिबागला बदली करण्यात आलीय. दोन वर्षात दोनदा बदलीमुळे व्यथित झालेल्या तडवी यांनी वरिष्ठांकडून जातीवाचक टोमणे, हीन वागणूक आणि मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप पत्रात केला आहे. महाड नगरपालिका निवडणुकीवेळी राड्यात आरोपी असलेल्या मंत्रीपुत्राला सहकार्य करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे दबाव टाकल्याचा आरोपही रमेश तडवी यांनी केलाय.

Loading content, please wait...
crime
NCP
Mumbai
Raigad
shivsena

Related Stories

No stories found.