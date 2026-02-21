मंत्रीपुत्राला वाचवण्यासाठी दबाव, वरिष्ठांकडून जातीवाचक टोमणे अन् हीन वागणूक; पोलीस निरीक्षकाचा कुटुंबासह आत्महत्येचा इशारा

रायगडच्या महाड शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक रमेश तडवी यांनी वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून कुटुंबियांसह आत्महत्या करत असल्याचं पत्र पोलीस महासंचालकांना पाठवलं आहे. नुकतीच पीआय तडवी यांची महाड शहर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरिक्षक पदावरून नियंत्रण कक्ष अलिबागला बदली करण्यात आलीय. दोन वर्षात दोनदा बदलीमुळे व्यथित झालेल्या तडवी यांनी वरिष्ठांकडून जातीवाचक टोमणे, हीन वागणूक आणि मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप पत्रात केला आहे. महाड नगरपालिका निवडणुकीवेळी राड्यात आरोपी असलेल्या मंत्रीपुत्राला सहकार्य करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे दबाव टाकल्याचा आरोपही रमेश तडवी यांनी केलाय..लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पोलीस निरीक्षक रमेश तडवी यांची ठाणे ग्रामीणमधून रायगड जिल्हा पोलीस नियत्रंण कक्षात बदली झाली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये अलिबागमधून महाड शहर पोलीस ठाण्यात प्रभारी म्हणून बदली करण्यात आली. याच पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जातीवाचक विधान करत हीन वागणूक दिली गेल्याचा आरोप रमेश तडवी यांनी केलाय. वरिष्ठांनी पोलीस अधिक्षकांकडे मी कर्तव्यात कसूर केल्याचा खोटा अहवालही दिला गेला. .मुंबईत अख्खं कुटुंब महिनाभर डिजिटल अरेस्ट; एफडी मोडल्या, सोनं गहाण ठेवून १.८३ कोटी गमावल्यानंतर आले भानावर.महाड नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात वादानंतर दोन्ही पक्षांनी परस्पर विरोधी गन्हे दाखल केले. यात मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा आरोपी होता. त्याला मदत करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे, पोलीस निरीक्षक मिलिंद खोपडे यांनी बनाव करत तिघांना अटक करण्याचा दबाव टाकत होते. मी त्यांनी सांगितल्यानुसार न केल्यानं माझी बदनामी करण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप पोलीस निरीक्षक रमेश तडवी यांनी केलाय. .वरिष्ठांनी बेकायदेशीर अटक करण्यास सांगितल्याचं न ऐकल्यानं त्रास दिला. खालच्या जातीचा असल्यानं पुन्हा महाड शहर पोलीस ठाण्यातून अलिबागला बदली करण्यात आल्याचंही रमेश तडवी म्हणाले. माझ्यावर सतत होणाऱ्या अन्यायामुळे कुटुंबालासुद्धा त्रास होत आहे. माझ्यासह माझे कुटुंब आत्महत्या करत असून वरिष्ठांनी दिलेला त्रासच याला जबाबदार असेल असंही पत्रात रमेश तडवी यांनी म्हटलंय..वरिष्ठांच्या खोट्या अहवालाने माझी बदली महाड शहर पोलीस ठाण्यात पोलीस नियंत्रण कक्षात करण्यात आली. त्याविरुद्ध मॅट कोर्टात गेल्यानंतर बदली आदेशाला स्थगिती देत पुनश्च बदली देण्याचा आदेश दिला गेला. पण पोलीस अधीक्षकांनी हायकोर्टात याविरोधात याचिका दाखल केली. तिथेही माझ्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर शेवटी माझी सप्टेंबर २०२५मध्ये महाड शहर पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी म्हणून बदली केल्याचं तडवी यांनी म्हटलंय..महाड शहर पोलीस ठाण्यात पदभार स्वीकारल्यापासून उपविभागीय पोलीस अधिकारी शंकर काळे, सपोनि जीवन हिंदूराम माने यांनी त्रास द्यायला सुरू केल्याचा आरोप रमेश तडवी यांनी केलाय. वरिष्ठांनी एकट्याला केबिनमध्ये बोलावून "तु खालच्या जातीचा आहे, तु कसा येथे राहतो तेच बघतो, काही झाले तरी मी तुझी बदली करणारच" अशी धमकी दिली. तसेच जिवन हिंदूराव माने,जाणीवपूर्वक बाहेर लोकांना माझ्या जातीवरून बोलून माझा अपमान करीत होते. त्यामुळे अनेकदा आत्महत्येचे विचार मनात आल्याचं रमेश तडवी यांनी पत्रात म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.