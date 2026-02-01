मुंबई

प्रफुल पटेल NCP अध्यक्ष झाले हे कुणी सांगितलं? पियूष गोयल यांनी स्पष्टीकरण देत व्यक्त केली दिलगिरी

NCP President : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या गोंधळावर केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. आपण केलेलं विधान हे चुकीच्या माहितीवर होतं, चुकीची माहिती पसरवल्याबाबत खेद व्यक्त करतो असं ते म्हणाले.
सूरज यादव
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाबाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या विधानानंतर राज्यात खळबळ उडालीय. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही असा काही निर्णय झाला नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. अध्यक्षपदाच्या गोंधळानंतर आता शेवटी पीयूष गोयल यांनीही स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसंच चुकीच्या माहितीसाठी दिलगिरी व्यक्त केली.

