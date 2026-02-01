प्रफुल पटेल NCP अध्यक्ष झाले हे कुणी सांगितलं? पियूष गोयल यांनी स्पष्टीकरण देत व्यक्त केली दिलगिरी

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाबाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या विधानानंतर राज्यात खळबळ उडालीय. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही असा काही निर्णय झाला नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. अध्यक्षपदाच्या गोंधळानंतर आता शेवटी पीयूष गोयल यांनीही स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसंच चुकीच्या माहितीसाठी दिलगिरी व्यक्त केली..पियूष गोयल यांच्या विधानावर राष्ट्रवादीचे नेते खासदार प्रफुल पटेल यांनीही स्पष्टीकरण दिलंय. अध्यक्षपदाबाबतच्या बातम्या निराधार असून चुकीच्या आहेत. राष्ट्रवादी हा लोकशाही मूल्यांवर आधारित पक्ष असून इतक्या महत्त्वाच्या पदासाठी कोणताच निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाईल. त्यांच्या भावनांचा आदर करूनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल असं प्रफुल पटेल यांनी स्पष्ट केलंय..राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदी पटेल, पियूष गोयल यांचं विधान; तटकरे म्हणाले असं काही झालंच नाही.पीयूष गोयल म्हणाले की, एका वरिष्ठ पत्रकाराने मला चुकीची माहिती दिली होती की प्रफुल्ल पटेल यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झालीय. मी त्याची खात्री न करता विधान केलं. पण नंतर मला ते चुकीचं असल्याचं समजलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. चुकीची माहिती दिल्यानं मी खेद व्यक्त करतो असंही पीयूष गोयल म्हणाले..काय म्हणाले होते पियूष गोयल?भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीचा भाग असून त्यांची कामगिरी उत्तम आहे. राष्ट्रवादीचं नेतृत्व आधी अजित पवारांसोबत होतं आता सुनेत्रा पवारांसोबत आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. शरद पवारांना राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणासाठी आमंत्रण दिलं जाईल याची शक्यता कमी आहे. त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावलाय. पिंपरी चिंचवडमद्ये त्यांचा सुपडा साफ झाल्याचं दिसून आलंय. अजितदादा महायुतीसोबत असते तर पुणे-पिंपरी चिंचवडच्या विजयाचा ते भाग असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.