युद्धाचा भडका आणि जागतिक संकट, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित कशी? PM मोदींनी स्पष्टच सांगितलं...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईत आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ मध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी जागतिक परिस्थिती, भारताची अर्थव्यवस्था, यूपीआय आणि ‘विकसित भारता'च्या दृष्टिकोनासह विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. जग सध्या संघर्ष आणि अनिश्चिततेच्या काळातून जात आहे. तेलाच्या मुद्द्यावरूनही तणावाचं वातावरण आहे. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीतही भारताची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्यांनी वाढत असेल, तर त्यातून जगाला नवा विश्वास मिळतो, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले..या कठीण परिस्थितीत भारताची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता सातत्याने वाढत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ‘विकसित भारत’चं स्वप्न आणि त्यासाठीचा देशाचा संकल्प आता आणखी मजबूत होत असल्याचा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला. ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये सलग तिसऱ्यांदा सहभागी होत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी याला एक वेगळी ‘हॅट्रिक’ असल्याचंही म्हटलं..Premium|Financial Independence : उत्पन्न वाढलं, पण आर्थिक सुरक्षितता किती? कुटुंबांनी स्वतःला हा प्रश्न विचारायलाच हवा.दरवर्षी या कार्यक्रमाला आल्यानंतर आपल्याला आधीपेक्षा जास्त तरुण आणि त्यांच्यातील ऊर्जा पाहायला मिळते, असं ते म्हणाले. नव्या संधींचा विस्तार होत असून तरुणांमध्ये जोखीम घेण्याची तयारी वाढत आहे. त्यांची स्वप्नं मोठी होत आहेत आणि त्याचबरोबर काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छाही वाढत आहे. त्यामुळे विकसित भारताच्या भविष्यासंदर्भातील आपला विश्वास आणखी मजबूत होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं..भारताच्या फिनटेक क्षेत्राचा उल्लेख करताना मोदींनी यूपीआयचं विशेष कौतुक केलं. यूपीआय हे भारताच्या फिनटेक क्षेत्रातील सर्वात मोठं उदाहरण असल्याचं ते म्हणाले. या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेमुळे लाखो लोकांना बँकिंग आणि औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्यात मदत झाली आहे. भारत आता केवळ इतर देशांच्या नियमांचं पालन करणारा देश राहिलेला नसून, स्वतःचे नियम आणि मानक ठरवत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..Premium|India Uzbekistan Relations : मध्य आशियातील करारांनी भारताला मिळणार नवी ताकद; आशियातील प्रमुख शक्ती बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल! .दरम्यान, RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही फिनटेक क्षेत्रामुळे भारतीय वित्तीय व्यवस्थेत मोठा बदल झाल्याचं सांगितलं. बँकिंग सेवा आता केवळ शाखांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. छोट्या शहरातील दुकानदार, गावातील शेतकरी असो किंवा मोठ्या शहरातील तरुण व्यावसायिक, डिजिटल माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करत आहेत. UPI, आधार-आधारित पेमेंट व्यवस्था आणि जनधन योजनेसारख्या सुविधांमुळे आर्थिक समावेशनाला मोठी चालना मिळाल्याचं ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.