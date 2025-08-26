Mumbai Police
Mumbai PoliceESakal
मुंबई

Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज! समाजमाध्यमांवर करडी नजर, विसर्जन स्थळांची पाहणी

Mumbai Police: गणेश उत्सव काही तासाभरावर येऊन ठेपला असून या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे. गणेशोत्सव शांततेत व सुरक्षिततेत पार पडावा यासाठी पोलीस प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
Published on

अंबरनाथ : आगामी गणेशोत्सव शांततेत व सुरक्षिततेत पार पडावा यासाठी पोलीस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी नुकताच अंबरनाथ शहराचा पाहणी दौरा करून विविध मंडळे, विसर्जन स्थळे तसेच सीसीटीव्ही व्यवस्थेची माहिती घेतली.

Loading content, please wait...
police
Mumbai
mumbai police
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Marathi News Esakal
www.esakal.com