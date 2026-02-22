Mumbai Traffic: मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी वाहतुकीवर कडक निर्बंध! अनेक रस्ते बंद; तर पार्किंगवर बंदी, मार्गदर्शक तत्त्वे काय?

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे महत्त्वाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होत आहे. हे अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालेल. या काळात दक्षिण मुंबईत, विशेषतः विधानभवनाच्या आसपासच्या भागात सुरक्षितता आणि सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी कडक निर्बंध लादले आहेत. या वर्षीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी सादर करतील..अधिकृत अधिसूचनेनुसार, रामनाथ गोएंका मार्ग साखर भवन ते विधान भवन जंक्शनपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, अतिशय खास व्यक्तींच्या (व्हीव्हीआयपी) वाहनांसाठी पुरेशी जागा सुनिश्चित करण्यासाठी सामान्य लोकांसाठी अनेक 'पे अँड पार्क' सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आल्या आहेत..Mumbai Weather: मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा! हवेचा दर्जा खालावला; धोक्याची पातळी ओलांडल्याने आरोग्यतज्ज्ञांचं महत्त्वाचं भाकीत.प्रतिबंधित पार्किंग क्षेत्रजमनालाल बजाज मार्ग (उषा मेहता चौकापासून रस्त्याच्या शेवटपर्यंत).विनय के. शहा मार्ग (जमनालाल बजाज मार्ग ते मुरली देवरा चौक).दोराबजी टाटा रोड (मुरली देवरा चौक ते गेंदा पॉइंट).रामनाथ गोएंका मार्ग (साखर भवन ते विधान भवन मार्ग).विधान भवन मार्ग (युनियन बँक बिल्डिंग ते मॅडम कामा रोड)..अग्निशमन दल, पोलीस आणि रुग्णवाहिका यासारख्या आपत्कालीन वाहनांना या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे. व्ही.व्ही. राव रोड आणि फ्री प्रेस जर्नल मार्गावर मान्यवरांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अत्यंत भावनिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर हे पहिलेच अधिवेशन आहे..Mumbai News: शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार का केला? हर्षवर्धन सपकाळांची भाजपवर टीका.अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर दिवंगत अजित पवार यांच्यासाठी शोक प्रस्ताव मांडला जाईल. या अधिवेशनात त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून विधिमंडळ राजकारणात पदार्पण होणार आहे. विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी आधीच केली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील वाहतूक कोंडी आणि मुलुंडमधील सबवे विभाग कोसळणे यासारख्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्याचे आश्वासन दिले आहे..याशिवाय, राज्याचे ९ लाख कोटी रुपयांचे वाढते कर्ज आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या (कापूस, कांदा आणि सोयाबीन) यावर जोरदार वादविवाद होण्याची अपेक्षा आहे. सरकार "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना" सारख्या कल्याणकारी योजना आणि पुणे-नाशिक हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर सारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी वाटप करण्याची शक्यता आहे..Hapus Price: यावर्षी मुंबईकरांना हापूस खाण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार, किंमती कमालीच्या वाढणार; कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.