Mumbai Traffic: मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी वाहतुकीवर कडक निर्बंध! अनेक रस्ते बंद; तर पार्किंगवर बंदी, मार्गदर्शक तत्त्वे काय?

Mumbai Traffic changes news: महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यामुळे मुंबई पोलिसांनी विधानभवनाभोवती अनेक रस्ते बंद केले आहेत. पार्किंग सुविधा निलंबित केल्या आहेत.
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे महत्त्वाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होत आहे. हे अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालेल. या काळात दक्षिण मुंबईत, विशेषतः विधानभवनाच्या आसपासच्या भागात सुरक्षितता आणि सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी कडक निर्बंध लादले आहेत. या वर्षीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी सादर करतील.

