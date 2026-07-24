Mumbai Police: पोलिसाकडून महिला आंदोलकासोबत गैरवर्तन? विरोधकांचा आरोप, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांचे स्पष्टीकरण

मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे विविध मागण्यांसाठी देशभरात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन आणि निदर्शने काढली जात आहेत. राजधानी दिल्लीसह अनेक शहरात आंदोलन केली जात असून या आंदोलनावेळी घडलेल्या अनेक घटनांचे व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहेत. अशातच मुंबई पोलिसाकडून एका तरूणीला विचित्र प्रकारे पकडून खेचताना दिसत असल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ वर्षा गायकवाड यांनी पोस्ट करत मुंबई पोलिसांच्या कारभाराविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. मात्र यावर मुंबई पोलिसांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. .गेल्या काही दिवसांत दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाची आणि मोर्चाची धग राज्यभरात पाहायला मिळत आहे. मुंबईतही ठिकठिकाणी विद्यार्थ्यांनी, तरूण-तरूणींनी तसेच विविध पक्षांनी आंदोलने काढली आहेत. ही आंदोलने रोखण्यासाठी पोलिसांकडून आंदोलकांना धमकी आणि लाठीमार करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. ज्यामध्ये पोलीस एका महिला आंदोलकासोबत गैरवतन करत असल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. या प्रकारचा व्हिडिओ मुंबई काॅंग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी पोस्ट केला आहे..मात्र या व्हिडिओवर मुंबई पोलिसांनी स्पष्टीकरण देत म्हटले आहे की, 'या घटनेचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. आंदोलन ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था राखत असताना, एक अधिकारी पुरुष निदर्शकाला पकडण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र त्याचवेळी, त्यांचे लक्ष दुसरीकडे असताना एक महिला नकळतपणे त्यांच्या मध्ये आली आहे. केवळ एका व्हिडिओच्या आधारे कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी वस्तुस्थितीची खात्री करणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्व तथ्यांची पडताळणी केली आहे आणि वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी त्या व्हिडिओचे बारकाईने विश्लेषण केले आहे.'.वर्षा गायकवाड यांनी काय म्हटले?मुंबईतील आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना पकडतानाचा पोलिस कर्मचाऱ्यांचा व्हिडिओ व्हायरल करत मुंबई काॅंग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. ज्यामध्ये 'दादरमधील आंदोलनादरम्यान एका तरुण महिला आंदोलकाची एका पुरुष पोलिसाकडून गैरवर्तनआणि धक्काबुक्की झाल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. पोलीस अशा पद्धतीने कारवाई करू शकतात का? अशा पोलीसांचे तात्काळ निलंबन करावे' अशी मागणी वर्षा गायकवाड यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.