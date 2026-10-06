अटक करणार नाही म्हणत १.३० लाखांची मागणी, लाच घेताना PSIला रंगेहाथ अटक; बोरिवली पोलीस ठाण्यात ACBची मोठी कारवाई

मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मुंबईत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत लाच घेतल्याप्रकरणी बोरिवली पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. लाखो रुपयांची लाच घेत असताना आरोपी पोलिसाला रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरीवली पोलीस ठाण्यात कार्यरत असणाऱ्या एका पोलीस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर परेड यांवर सोमवार (ता.५) रोजी ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. संबधित पोलीस अधिकाऱ्याने संभाव्य अटक टाळण्यासाठी एका ६५ वर्षीय तक्रारदाराकडून पैशांची मागणी केली. तथपि, या प्रकरणात १.३० लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ३१ वर्षीय पोलीस उपनिरीक्षकाला (PSI) रंगेहाथ अटक केली..Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या वाशी मनपा रुग्णालयातील घटना; प्रसूतीदरम्यान नवजात बाळ मृत आढळल्याने नातेवाईकांचा संताप.नेमके प्रकरण काय?ज्ञानेश्वर परेड या आरोपी पोलीस अधिकाऱ्याने (PSI) एका ६५ वर्षीय तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी केली होती. एका प्रलंबित तपासात सहकार्य करण्यासाठी तसेच तक्रारदार आणि त्यांच्या दोन बहिणींविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात होणारी संभाव्य अटक टाळण्यासाठी ही लाच मागण्यात आली होती. मात्र लाच देण्यासाठी तयार नसल्यामुळे संबंधित तक्रारदाराने या प्रकारची माहिती एसीबीला दिली. .Mumbai News: आदिवासी विद्यार्थी राज्यपाल भवनावर धडकणार, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात; कारण काय? .दरम्यान, एसीबीकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तातडीने तपास करण्यास सुरुवात केली. या तपासादरम्यान, आरोपी पोलीस अधिकाऱ्याने तक्रारदाराकडे सुरुवातीला १.५० लाख रुपयांची मागणी केली, परंतु वाटाघाटीनंतर १.३० लाख रुपये घेण्यास तयार झाला, अशी माहिती आहे..पीएसआयला रंगेहाथ अटकलाच मागितल्याची खात्री पटताच एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी बोरिवली पोलीस ठाण्यात सापळा रचला. या कारवाईदरम्यान, तक्रारदाराकडून ठरलेली १.३० लाख रुपयांची लाचची रक्कम स्वीकारताना आरोपी पोलीस अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.