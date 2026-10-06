मुंबई

अटक करणार नाही म्हणत १.३० लाखांची मागणी, लाच घेताना PSIला रंगेहाथ अटक; बोरिवली पोलीस ठाण्यात ACBची मोठी कारवाई

ACB Action: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बोरिवली पोलीस ठाण्यात मोठी कारवाई केली आहे. लाच घेतल्याप्रकरणी एका पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे.
PSI Arrested in Bribe Case

PSI Arrested in Bribe Case

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मुंबईत मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत लाच घेतल्याप्रकरणी बोरिवली पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. लाखो रुपयांची लाच घेत असताना आरोपी पोलिसाला रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे.

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