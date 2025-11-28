Maharashtra Politics: पैशांच्या वाटपावरून वाद! बदलापूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी

बदलापूर : प्रभाग क्रमांक एकमधील शांतीनगर भागात पैशांच्या वाटपाच्या आरोपाने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून (अजित पवार गट) मतदारांना खाकी पाकिटात तीन हजार रुपये वाटप केल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाने केला. यावरून कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. .राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्या दारोदारी जाऊन महिला मतदारांना पैसे देत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे उमेदवार तुकाराम म्हात्रे यांनी केला. तसेच म्हात्रे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली; मात्र अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचूनही काहीच कारवाई केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार व माजी नगरसेवक प्रभाकर पाटील यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. तसेच माझी प्रतिमा मलीन करण्याचा हा प्रकार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .दोन्ही गट आमनेसामनेघटनास्थळी दोन्ही गट आमनेसामने आल्याने तणाव वाढला. त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. शिंदे गटाने बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात व निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे; मात्र हा प्रकार घडल्यानंतर प्रभाकर पाटील यांनी सर्व आरोप फेटाळत माझ्याकडे जर एवढा पैसा असता तर मी थेट नगराध्यक्षपदासाठीच माझ्या परिवारातील महिलेला उमेदवारी दिली असती..सतत घराणेशाही चालवणाऱ्या आणि एकाच घरातून सहा जणांना उमेदवारी देणाऱ्या म्हात्रे कुटुंबाकडे आता उमेदवारी हातातून जात असल्याची भीती असावी, म्हणून रचलेला हा बनाव आहे. मला बदनाम करण्यासाठी रचलेलं राजकीय षड्यंत्र असा प्रतिआरोप केला. निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात शांतीनगरात झालेल्या पैशांच्या राजकारणामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून दोन्ही गटांमधील संघर्षामुळे वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.