Maharashtra Politics: पैशांच्या वाटपावरून वाद! बदलापूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी

NCP And Shivsena Workers Dispute : बदलापूरमध्ये पैशांच्या वाटपातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली.
बदलापूर : प्रभाग क्रमांक एकमधील शांतीनगर भागात पैशांच्या वाटपाच्या आरोपाने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून (अजित पवार गट) मतदारांना खाकी पाकिटात तीन हजार रुपये वाटप केल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाने केला. यावरून कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली.

