Vasai-Virar politics: वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना उबाठा-बविआची युती फिस्कटली; बिनविरोध निवडून आणण्यात भाजपला अपयश!

विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर होताच बविआ आणि शिवसेना उबाठा यांच्यात सुरू झालेल्या युतीच्या चर्चाना शुक्रवारी पूर्णविराम मिळाला. दोनही राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी सर्वच जागांवर स्वतंत्र उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. असे असतानाही बविआ आणि शिवसेना उबाठाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये युतीबाबत बोलणी सुरु होती. परंतु अखेर ती फक्त बोलनीच राहिली आहेत. बविआ आणि शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये आघाडीचे चर्चासत्र सुरूच होते. मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी शिवसेना उबाठाच्या केवळ दोन उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. बाकी अर्ज जैसे थे आहेत. त्यामुळे युती झाली नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले असून, दोनही पक्ष आता विरोधात लढणार आहेत..भाजप जिल्हाध्यक्षाला बिनविरोध निवडून आणण्यात भाजपला अपयशनिवडणुकीसाठी प्रभाग १५ अ मधून भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील यांनी, तसेच हर्षदा मटकर यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या व्यतिरिक्त या प्रभागात इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने उमेदवार दिला नव्हता. त्यामुळे मटकर यांनी अर्ज मागे घेतल्यास प्रज्ञा पाटील बिनविरोध निवडणून येतील अशा चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, या चर्चांना पूर्णविराम लागला असून, शुक्रवारी मटकर यांनी अर्ज मागे घेतला नाही. त्यामुळे आता पाटील यांची थेट लढत अपक्ष उमेदवार मटकर यांच्या बरोबर होणार आहे.