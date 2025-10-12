मुंबई

Mumbai: एसटी संघटनांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण! आंदोलनाचे श्रेय घेण्यावरून चढाओढ, उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत तोडगा सुटणार

Mumbai News: एसटी संघटनांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू असल्याच्या चर्चा समोर आल्या आहेत. आंदोलनाचे श्रेय घेण्यावरून त्यांच्यात मोठी चढाओढ सुरू आहे. आता उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत हा तोडगा सुटण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १२ : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित थकीत ४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमा मिळाव्यात, यासाठी एसटीमधील वेगवेगळ्या १८ संघटनांनी आंदोलनाच्या नोटीस दिल्या आहेत. या कामगार संघटनांमध्ये या आंदोलनाचे श्रेय घेण्यावरून चढाओढ सुरू आहे. एसटी कामगार संघटना कृती समितीसह अन्य दोन संघटनांनी आंदोलनाच्या नोटीस दिल्या आहेत.

