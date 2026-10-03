मुंबई

प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणात नवा ट्विस्ट! गोळी आरोपीलाही लागल्याची शक्यता, एसआयटीकडून पुरावे संकलित

Pradeep Purnekar: प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणात गोळीबाराच्या वेळी झाडलेली एखादी गोळी आरोपीलाही लागल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Pradeep Purnekar Case

Pradeep Purnekar Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराच्या वेळी झाडलेली एखादी गोळी आरोपीलाही लागली असण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नवा ट्विस्ट समोर येत आहे, मात्र गोळी नेमकी कोणाला लागली, त्या जखमी झालेल्याने कुठे उपचार घेतले. या संदर्भात ठाणे-मुंबई तसेच आजूबाजूच्या रुग्णालयातील नोंदी तपासण्याचे कामही पोलिसांकडून केले जात आहे.

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