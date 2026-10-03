प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणात नवा ट्विस्ट! गोळी आरोपीलाही लागल्याची शक्यता, एसआयटीकडून पुरावे संकलित

ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराच्या वेळी झाडलेली एखादी गोळी आरोपीलाही लागली असण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नवा ट्विस्ट समोर येत आहे, मात्र गोळी नेमकी कोणाला लागली, त्या जखमी झालेल्याने कुठे उपचार घेतले. या संदर्भात ठाणे-मुंबई तसेच आजूबाजूच्या रुग्णालयातील नोंदी तपासण्याचे कामही पोलिसांकडून केले जात आहे..पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार करताना झाडलेली एखादी गोळी भिंतीवर किंवा अन्य ठिकाणी आदळून 'रिव्हर्स' होऊन आरोपीला लागली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या आरोपींच्या हालचालींबरोबरच गोळी लागून जखमी झालेल्या व्यक्तीने कोणत्या रुग्णालयात उपचार घेतले का, याचीही माहिती घेतली जात आहे. आरोपींनी नेमक्या किती गोळ्या झाडल्या, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..Mumbai Weather: ऑक्टोबर हीट'चा मुंबईला चटका, तापमानाचा पारा चाळिशीजवळ; पाहा IMDचा अंदाज.एसआयटीकडून पुरावे संकलितपूर्णकर यांच्या हत्येनंतर तीन दिवसांपासून बंद असलेले त्यांचे कार्यालय शुक्रवारी एसआयटी पथकाच्या उपस्थितीत उघडण्यात आले. गुरुवारी एसआयटी पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा पथकाने कार्यालयाची तपासणी करून घटनास्थळावरील महत्त्वाचे पुरावे संकलित केले..कार्यालयात हत्येनंतर रक्ताचे डाग तसेच अन्य खुणा आढळल्या. घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी करताना गोळीबारात वापरण्यात आलेल्या काडतुसांच्या पुंगळ्या आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या पुराव्यांच्या आधारे हत्येचा तपास पुढे नेण्यात येत आहे..इट्स डन ब्रो! Mumbai CJP Protestमधील भन्नाट पोस्टर्स viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.