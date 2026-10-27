मुंबई

'माझे वडील गेलेत...' राम पूर्णेकर ओक्साबोक्शी रडले; पोलिसांनी बळजबरीने रिक्षात कोंबलं; ठाण्यात काय घडलं?

Pradeep Purnekar Murder Case: शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्याकांड प्रकरणात नवीन अपडेट समोर आली आहे.
Thane Police Detain Ram Purnekar

Thane Police Detain Ram Purnekar

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : ठाण्यातील शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्याकांड प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या घटनेप्रकरणी दररोज नवनवीन अपडेट समोर येत आहेत.

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