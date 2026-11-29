ठाणे : शिवसेनेचे (ठाकरे गट) विभागप्रमुख प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात आता त्यांच्या कुटुंबीयांनी तपासाच्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोन महिने उलटूनही तपास कुठपर्यंत पोहोचला याबाबतची स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने प्रदीप पूर्णेकर यांची पत्नी विजेता यांनी शनिवारी (ता. २८) ठाणे पोलिसांकडे उपलब्ध पुरावे सादर केले. तसेच माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर आपण ठाम असून, न्याय मिळेपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा सोडणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..विजेता पूर्णेकर आणि पुतणी खुशबू पूर्णेकर यांनी शनिवारी तपास अधिकरी शैलेश साळवी यांच्याकडे सर्व पुरावे दिले. दरम्यान, तपास पहिल्या दिवसापासून सुरू असल्याचे सांगितले जाते; मात्र दोन महिने झाले तरी तपास कुठपर्यंत पोहोचला, हे आम्हाला माहीत नाही. त्यामुळेच आम्हाला पुढे जावे लागत आहे. आता उच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा आहे, अशी भूमिका विजेता पूर्णेकर यांनी मांडली..Mumbai News: झाडे तोडण्याचा वाद चिघळला! प्राधिकरणाच्या बैठकीत एमआयएम आक्रमक.या वेळी त्यांनी संशयितांच्या नावांबाबतही आक्रमक भूमिका घेतली. ‘माझ्या जबाबात मी अनेकदा मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांची नावे घेतली आहेत. तीच नावे वारंवार सांगण्याची गरज नाही. आम्ही ही नावे शेवटपर्यंत सोडणार नाही,’ असे त्या म्हणाल्या..मुंबई विमानतळाच्या पार्किंग व्यवस्थेत नवे बदल लागू प्रीमियमसह व्हीआयपी पार्किंगची जागा बदलली.माहिती मिळत नसल्याची खंतप्रदीप पूर्णेकर यांची पुतणी खुशबू यांनीही तपासाच्या प्रगतीबाबत कुटुंबीयांना माहिती मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. घटनेच्या वेळी हेल्मेट घातलेली व्यक्ती राजेंद्र शिंदे असल्याचा दावाही या वेळी करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.