Pradeep Purnekar Murder : प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात ठाण्यात तणाव; आदित्य ठाकरे, संजय राऊत कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात

Pradeep Purnekar Murder Case : शिवसेना (ठाकरे गट)चे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची गोळीबार करून हत्या झाल्यानंतर ठाण्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांनी ठाण्याच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांच्या पतीवर आरोप केले आहेत. या आरोपांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, हल्ल्यातील दोन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..पूर्णेकर यांच्यावर मंगळवारी रात्री मनोरमानगर परिसरात हल्ला करण्यात आला. हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळीबार करण्यासोबतच धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. गंभीर जखमी पूर्णेकर यांना घोडबंदर रोडवरील इन्फिनिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. हल्लेखोरांनी मास्क परिधान केला होता. पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत असून विविध पथके आरोपींच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आली आहेत..दरम्यान, पूर्णेकर यांच्या नातेवाईकांनी दिवसभर कापूरबावडी पोलिस ठाण्याबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. सायंकाळी सातच्या सुमारास शिवसेना (ठाकरे गट)चे नेते आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात जाऊन पोलिस अधिकाऱ्यांकडून घटनेची माहिती घेतली. यावेळी माजी खासदार राजन विचारेही उपस्थित होते..संजय राऊत यांनी पोलिसांशी बराच वेळ चर्चा केली. ‘एफआयआरमध्ये मीनाक्षी शिंदे यांचे नाव टाका,’ अशी मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केल्याचे सांगितले. तसेच, ‘मीनाक्षी शिंदे यांचे नाव टाका, नाहीतर बाहेरची गर्दी वाढेल,’ असेही राऊत यांनी पोलिसांना सांगितल्याची माहिती आहे. राऊत यांनी पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली..Pradip Purnekar case: ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्याच्या हत्येचा CCTV फुटेज समोर, ७ गोळ्या झाडल्याचा आवाज.या प्रकरणात पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांकडून मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांच्या पतीवर आरोप करण्यात आले असले, तरी या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही. पोलिसांकडून हल्ल्यामागील नेमके कारण, आरोपींची भूमिका आणि संभाव्य राजकीय किंवा वैयक्तिक वैमनस्य या सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे. पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आदित्य ठाकरे यांनीही कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.