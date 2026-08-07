Maharashtra Politics: ‘राष्ट्रवादी’च्या राज्य नेतृत्वामध्ये बदलाची शिफारस; प्रशांत किशोर यांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी रणनीतीबाबत चर्चा

-पांडुरंग म्हस्केमुंबई : बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव केल्यानंतर तीन दिवसांनी जनसुराज पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील रणनीतीबाबत चर्चा केली. या वेळी त्यांनी पक्षाचे राज्यातील नेतृत्व बदलण्याची शिफारस केली. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी सुमारे सहा तास चाललेल्या बैठकीत त्यांनी पक्षाच्या राज्य संघटनेत आमूलाग्र बदल करण्यासह राज्य नेतृत्व बदलण्याची शिफारस केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यसभा सदस्य पार्थ पवार यांच्यासोबत प्रशांत किशोर हे बुधवारी रात्री विशेष विमानाने दिल्लीहून मुंबईत आले. .त्यानंतर आज सुनेत्रा पवार यांनी प्रशांत किशोर आणि पार्थ पवार यांच्यासोबत दीर्घ बैठक घेतली. प्रशांत किशोर यांनी पक्षबांधणी आणि संघटनेबाबत काही सूचना केल्या. त्यापैकी राज्याच्या नेतृत्वात बदल करण्याबरोबरच पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत व्यापक फेरबदलाच्या सूचनेचा समावेश असल्याचे समजते. प्रदेशाध्यक्षपदावर संघटनात्मक कामात सक्रिय असलेली व्यक्ती असावी, अशी भूमिका प्रशांत किशोर यांनी मांडली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.भविष्यातही मार्गदर्शन करणार‘गुंगी गुडिया’ या टीकेबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शांत राहून संघटनात्मक नियुक्त्यांवर भर देत घटनात्मक कामावर लक्ष देणे हे त्यावरील उत्तर असल्याचे प्रशांत किशोर यांचे म्हणणे आहे. प्रशांत किशोर यांनी निवडणुकीत विजयी होण्यापूर्वी मुंबईत पवार कुटुंबाची दोनदा भेट घेतली होती. त्या वेळी त्यांनी राजकीय सल्लागाराचे काम सोडल्याचे सांगितले होते. मात्र,पवार कुटुंबाशी त्यांचा संपर्क कायम असून, भविष्यातही ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रणनीतीबाबत मार्गदर्शन करणार असल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.