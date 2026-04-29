मुंबई

अमराठी चालक 'अ, आ, इ' शिकणार, मराठीसाठी ‘परिवहन’ची विशेष मोहीम; प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Marathi Mandatory: मराठीसाठी ‘परिवहन’ची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत घोषणा केली असून या मोहीमअंतर्गत अमराठी चालकांना मराठीचे धडे दिले जाणार आहेत.
pratap sarnaik
pratap sarnaikSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने १ मे ते १५ ऑगस्टदरम्यान विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपविण्यात आले असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (ता. २८) पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Marathi Language
st bus
pratap sarnaik
MSRTC