मुंबई

ST Bus: ४८ वरून थेट १०८..., कल्याण-मुरबाड मार्गावर एसटी फेऱ्यात वाढ, प्रताप सरनाईकांचा मोठा निर्णय

MSRTC : कल्याण-मुरबाड मार्गावर एसटी फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ४८ वरून थेट १०८ फेऱ्या करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे.
Kalyan-Murbad ST Bus

Kalyan-Murbad ST Bus

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : कल्याण-मुरबाड मार्गावर सध्या एसटीच्या ४८ फेऱ्या चालवल्या जात असून दररोज सरासरी २ हजार २३८ प्रवासी प्रवास करत आहेत. एसटीच्या या सेवेमुळे नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. मात्र दिवसेंदिवस या मार्गावर प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता या फेऱ्या अपुऱ्या पडत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रवाशांचे होणारे हाल पाहता एसटी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

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