प्रताप सरनाईकांच्या अडचणी वाढणार ? ED तिसरा समन्स बजावण्याची शक्यता

ठाणे : ठाण्यातील शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण प्रताप सरनाईक यांनी ED कडे तीन आठवडे मागितलेली मुदत वाढवून देण्यास सक्तवसुली संचालनालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे ED आता सरनाईक यांना तिसरे समन्स बजावणार आहे. प्रताप सरनाईक यांनी ED कडून चौदा दिवसांचा वेळ मागितला होता. मात्र प्रताप सरनाईक यांना ED ने १४ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. या आधी प्रताप सरनाईक यांना दोनदा ED कडून चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. आजही प्रताप सरनाईक यांना ED कार्यालयात चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आलं होतं. मात्र सरनाईक आजही चौकशीसाठी हजर राहिले नव्हते. यानंतर आता ED प्रताप सरनाईक यांना तिसरा समन्स बजावला जाणार आहे अशी माहिती समोर येतेय. ED कडून प्रताप सरनाईक यांना १४ दिवसांची वेळ दिली जाणार नसल्याने आता सरनाईक यांना ED अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार आहे. तर, दुसरीकडे विहंग सरनाईक यांच्या पत्नी हॉस्पिटलमध्ये असल्याचं विहंग यांनी ED ला कळवलं होतं. त्यानंतर विहंग सरनाईक यांना ED ने चौकशीसाठी काही दिवसांचा कालावधी वाढवून दिल्याची माहिती आहे.

