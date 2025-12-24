Pratap Sarnaik: नसबंदी नाही, बिबट्या दत्तक योजनेची गरज; प्रताप सरनाईक यांचं प्रतिपादन

मुंबई

मुंबई : बिबट्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या अंजली टाकच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (ता. २३) दुपारी २ वाजता के.ई.एम रुग्णालयात भेट दिली. यावेळी त्यांनी अंजलीवरील उपचारांची विचारपूस करत डॉक्टरांशी चर्चा केली. वाढत्या बिबट्यांच्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी दत्तक योजना राबवून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीतून ५० ते १०० एकरांचे छोटे राष्ट्रीय उद्यान उभारल्यास, हे प्राणी लोकांवर हल्ले करणे थांबवू शकतात, असेही सरनाईक यांनी नमूद केले.

