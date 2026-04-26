एक दिवस आधीच दहावीचा निकाल फोडला अन् 'ती' मुलगी प्रेमातच पडली; प्रताप सरनाईकांची लव्ह स्टोरी

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या लव्ह स्टोरीचा किस्सा सांगितला. कॉलेज वयात असल्यापासूनच कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो आणि त्यातूनच एका मुलीला मदत केली. जिला मदत केली तीच प्रेमात पडली असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. तिचं वय १८ वर्षे पूर्ण होताच दोघांनी लग्न केलं आणि आजपर्यंतच्या सुख दु:खात तिने साथ खंबीर साथ दिली असंही मंत्री सरनाईक म्हणाले. Minister Pratap Sarnaik recalls how love began after helping a student.लव्ह स्टोरीचा किस्सा सांगताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मी १८-१९ वर्षांचा असताना शेजारी राहणारी मुलगी माझ्याकडे आली. तिने तिची मार्कशीट उद्या शाळेत मिळणार असल्याचं सांगितलं. पण एक दिवस आधीच ती मिळवता येईल का विचारलं. तेव्हा निकालाच्या आदल्या दिवशी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये निकाल आलेला असायचा. तिथून निकाल काढून घेता येऊ शकत होता..Video: मंत्री बावनकुळेंची लव्ह स्टोरी! अल्पवयीन मुलीला पळवलं, मग थेट जेलमध्ये रवानगी.मी १८ व्या वर्षी कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो. त्यामुळे बऱ्यापैकी ओळख होती. त्याच ओळखीचा वापर करून प्रिंटिंग प्रेसमधून त्या मुलीला एक दिवस आधीच निकाल काढून दिला. या निकालामुळे डोंबिवलीत एका चांगल्या कॉलेजमध्ये तिला प्रवेशही मिळवून दिला. यामुळे ती इतकी खूश झाली की १८ वर्षाची होताच माझ्याशी लग्नच केलं असं प्रताप सरनाईक यांनी या मुलाखतीत सांगितलं..प्रेमविवाहाला घरच्यांची संमती होती का? त्यांचा काही विरोध नाही झाला का? असं विचारलं असता प्रताप सरनाईक म्हणाले की, तिची १८ वर्षे पूर्ण होती. शिवाय आम्ही एकमेकांचे शेजारी होतो. त्यामुळे लग्नासाठी फारसा अडथळा आला नाही. घरच्यांची संमती होतीच..अगदी रिक्षाचालक म्हणून काम करत असल्यापासून ते आजपर्यंत पत्नीने खंबीर साथ दिल्याचंही सरनाईक म्हणाले. रिक्षा चालवल्यानंतर भुर्जीपावची गाडीही चालवत होतो. त्यावेळी ती भुर्जीपावच्या गाडीवर मटण भाकरी करायला यायची. गुजराती असूनही तिने हे सगळं केलं. घरात अस्खलीत मराठी बोलते. पण भांडताना मात्र गुजरातीत भांडते असंही मिश्किलपणे सरनाईक यांनी सांगितलं. मंत्री सरनाईक यांच्या पत्नी परिषा सरनाईक या ठाण्यातील प्रभाग ५ मधून नगरसेविका आहेत.