मुंबईची तुंबई होणार! नालेसफाईचे काम धीम्या गतीने, आतापर्यंत २९ टक्के काम पूर्ण; पालिकेची आकडेवारी जाहीर

मुंबई : मुंबईत पावसाळा पूर्वतयारीचा भाग असलेल्या नालेसफाईच्या कामाचा वेग यंदा कमालीचा संथ असल्याचे समोर आले आहे. पालिकेने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील मोठ्या नाल्यांची सफाई अद्याप केवळ २५.८३ टक्केच पूर्ण झाली असून अद्याप २५ टक्के नालेसफाई बाकी आहे..पावसाळा सुरू व्हायला अवघे दीड ते दोन महिने शिल्लक असताना निम्म्याहून अधिक काम अद्याप बाकी असल्याने मुंबईकरांवर यंदाही पाणी तुंबण्याचे संकट ओढवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विभागीय आकडेवारीवर नजर टाकल्यास पूर्व उपनगराची स्थिती सर्वाधिक चिंताजनक आहे. शहर विभागात आतापर्यंत २९.९२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे..Mumbai Water: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा, ७ दिवस पाणीकपात होणार; कोणत्या भागांना फटका बसणार?.पश्चिम उपनगरात २९.९१ टक्के काम पूर्ण झाले तर पूर्व उपनगरात केवळ १७.६५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पूर्व उपनगरातील काम २० टक्क्यांच्याही खाली असल्याने या भागातील सखल वस्त्यांमध्ये पावसाळ्यात पाणी साचण्याची मोठी भीती व्यक्त केली जात आहे. लहान नाल्यांच्या सफाईत काही वॉर्डांनी ५० टक्क्यांच्या आसपास मजल मारली असली, तरी एस वॉर्डमध्ये केवळ ३.६ टक्के आणि एम पश्चिम वॉर्डमध्ये ५.६९ टक्के काम झाले आहे. यावरून नालेसफाईच्या नियोजनात मोठ्या त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत आहे..मिठी नदीची स्थिती अधिक बिकटमुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या मिठी नदीच्या सफाईच्या बाबतीत प्रशासन अधिकच पिछाडीवर आहे. १९ एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, मिठी नदीचा केवळ १२.९ टक्केच गाळ उपसण्यात आला आहे. मिठी नदीच्या काही टप्प्यांत तर हे प्रमाण जेमतेम १० टक्क्यांवर रेंगाळत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा वेग समाधानकारक नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे..मुख्य नालेविभाग काम पूर्ण (टक्के)शहर २९.९२पश्चिम उपनगर २९.९१पूर्व उपनगर १७.६५मिठी नदी सफाई (सर्वात संथ)टप्पा क्रमांक प्रगतीपूर्व उपनगर ५२६ १७.७१पूर्व उपनगर ५२५ १०.८८पूर्व उपनगर ५२७ १०.०१.Mumbai News: घरवाटपाचा वाद चिघळला, बीडीडी चाळ प्रकरणी राज्य सरकारसह प्रतिवादींना नोटीस .सफाईत सर्वाधिक पिछाडीवर वॉर्डएस वॉर्ड ३.६ टक्केएम पश्चिम ५.६९ टक्केएल वॉर्ड १४.१६ टक्केसफाईत आघाडीवर असलेले वॉर्डएच/ई ४६.४४ टक्केपी/एस ४६.२३ टक्केएन वॉर्ड ४५.८८ टक्के.