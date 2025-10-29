Narendra Modi: भारतीय बंदरांची जगात दणक्यात एन्ट्री! मोदींच्या भाषणात सागरी क्रांतीचा उल्लेख, भारत जागतिक मेरीटाईम हब बनणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज मुंबई दौरा होता. ते आज मुंबईत आले होते. या महत्त्वाच्या भेटीदरम्यान ते अनेक सागरी कार्यक्रमांना उपस्थित राहिले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्हला संबोधित केले. जे भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरमचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. हा मंच मुंबईतील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ चा अविभाज्य भाग आहे. .इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ हे समुद्र अमृत काल व्हिजन २०४७ साकार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. या व्हिजनचे प्राथमिक ध्येय २०४७ पर्यंत भारताला जागतिक सागरी व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र बनवणे आहे. यावेळी बोलताना नरेंद्र मोदींनी मोठे वक्तव्य केले आहे. यात सागरी क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. .Mumbai Metro: आता गर्दीला रामराम! मेट्रो प्रवाशांसाठी भूमिगत वॉकवेची भन्नाट योजना, नवीन आठ प्रस्तावांना मंजुरी.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की,२०१६ मध्ये मुंबईत या परिषदेचे आयोजन झाले होते. आज ही परिषद ग्लोबल इव्हेंट झाला आहे, ही आनंदाची बाब आहे. जगातील ८५ देशांहून अधिक जणांची भागिदारी आहे. सीईओ, स्टार्ट अप, पॉलिसी मेकर आणि गुंतवणूकदार हे सर्व जण याठिकाणी उपस्थित आहेत. सगळ्यांच्या दृष्टीने या परिषदेची एनर्जी वाढली आहे. शिपिंग क्षेत्राशी निगडीत करार याठिकाणी होत आहेत. भारतातील सागरी क्षेत्रावर जगाचा किती विश्वास आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले..ते म्हणाले की, २१व्या शतकात भारताचे सागरी क्षेत्र वेगाने पुढे जात आहे. २०२५ हे वर्ष भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहे. काही खास उपलब्धीबाबत मी सांगू इच्छितो. २०२५ साली जगातील सर्वात लांब जहाज भारताच्या किनारी आले. पहिल्यांदा भारतीय बंदरांनी सर्वाधिक व्यवसायाची नोंद गेली. जेएनपीटीमध्ये भारत मुंबई कंटेनर फेज २ ची सुरुवात झाली आहे. येथील वाहतूक क्षमता दुप्पटीने वाढली आहे. त्यामुळे हे बंदर आता देशातील सर्वात मोठे बंदर झाले आहे. त्यासाठी मी सिंगापूरच्या भागिदारांचे आभार मानतो..Mumbai Traffic: मुंबईकरांनो आनंदाची बातमी! जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड सुस्साट होणार, मार्गावरील मोठा अडथळा पालिकेने दूर केला.पंतप्रधान म्हणाले की, आम्ही कायद्यात मोठे बदल केले आहेत. १०० वर्षांहून जुने कायदे बदलले. मॉडर्न आणि प्रात्यक्षिक रित्या सुयोग्य कायद्यांची निर्मिती केली आहे. बंदर व्यवस्थापनात डिजिटायझेशन वापर करत आहोत. भारतीय कायद्यात जागतिक मानकांनुसार बदल केले. त्यामुळे सरकारी हस्तक्षेप कमी होतो. सुरक्षित आणि गतिमानता वाढली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत आहे. व्यवसाय सुलभ होईल, अशा पद्धतीने हे बदल आहेत. शिपिंग क्षेत्रातील कायद्याने केलेले बदल हे व्यवसाय वाढीचे मुख्य कारण आहे. याचमुळे सागरी क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल झाले आहेत. वाहतुकीचा वेग वाढला आहे. .सागरी क्षेत्रातील कार्गो वाहतुकीत मोठी वाढ झाली आहे. आपल्या बंदरांचा नेट अॅन्युअल सरप्लस वाढला आहे. आज भारतीय बंदर हे सर्वात कार्यक्षम बंदर म्हणून ओळखले जातात. विकसित देशांहून अधिक कार्यक्षमता आपली बंदर सिद्ध करत आहेत. कित्येक देशांहून ही कामगिरी चांगली आहे. भारतीय बंदर हे जागतिक सागरी वाहतुकीसाठी आकर्षण ठरत आहेत. शिपिंग सेक्टर मध्ये ह्युमन रिसोर्समध्ये भारताचा डंका वाजत आहे. गेल्या एका दशकात सीफेररची संख्या सव्वा लाखावरून ३ लाखांपर्यंत पोहोचले आहेत. कुठल्याही समुद्री किनार्यावरएक तरी भारतीय सीफेरर दिसतील, असं त्यांनी सांगितले आहे. .ते पुढे म्हणाले की, जगातील टॉप ३ देशांच भारत पोहोचला आहे. इनलँड वॉटरवेजमध्ये 700 टक्के वाढ झाली आहे. ऑपरेशनल वॉटरवेज 3 वरून 32 झाले आहेत. जगातील कार्यक्षम बंदरांमध्ये आपला बंदरांनी गणना होत आहे. वाहतूक प्रणालीत लागणारा वेळ आपल्या आधुनिकीकरणामुळे कमी झाला आहे. जगभरातील कुठल्याही समुद्री तटावर आपल्याला भारताचे जहाज पहायला मिळेल. 21 व्या शतकाचे येणारे 25 वर्षे महत्त्वाचे आहे. आपलं लक्ष ब्ल्यू इकॉनॉमीवर आहे. जहाज बांधणी आपली प्राथमिकता आहे..अजंता लेणीमध्ये सहाव्या शतकातील जहाजाचे चित्र दिसते. त्यातून भारत सहाव्या शतकात किती आधुनिक होता ते समजतं. भारत जहाजबांधणी क्षेत्रात नवनवे प्रयत्न करत आहे. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक भारत जहाजबांधणी क्षेत्रात करत आहे. आधुनिक मेरिटाईम कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीचे पर्याय यातून खुले होतील..Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ सागरी सुरक्षेवर भर दिला नाही तर सागरी व्यापारात झेंडा रोवला. भारत आज शिवाजी महाराजांच्या विचाराने पुढे जात आहे. मेक्सिको इन इंडियाला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. भारताच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आपल्या सागरी क्षेत्रात आणि व्यवसाय वाढीमध्ये हाच महत्त्वाचा भाग आहे. क्लीन एनर्जी आणि स्मार्ट लॉजिस्टिकला प्रोस्थान देण्याची काम आपण करत आहोत, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.