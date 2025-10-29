मुंबई

Narendra Modi: भारतीय बंदरांची जगात दणक्यात एन्ट्री! मोदींच्या भाषणात सागरी क्रांतीचा उल्लेख, भारत जागतिक मेरीटाईम हब बनणार

Mumbai Narendra Modi Speech: मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्हमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारत जागतिक मेरीटाईम हब बनण्याचं वक्तव्य केले आहे. त्यांनी भारताचा सागरी सामर्थ्याचा महासंकल्प सांगितला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज मुंबई दौरा होता. ते आज मुंबईत आले होते. या महत्त्वाच्या भेटीदरम्यान ते अनेक सागरी कार्यक्रमांना उपस्थित राहिले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्हला संबोधित केले. जे भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरमचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. हा मंच मुंबईतील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात आयोजित इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ चा अविभाज्य भाग आहे.

