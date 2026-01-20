Bus Fire: मुंबईत प्रवाशांनी भरलेल्या खासगी बसला आग, परिसरात धुराचे मोठे लोट; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

मालाड : मालाड पूर्वेतील पश्चिम दुतगती मार्गावर कुरार व्हिलेज मेट्रो स्थानकाजवळ आज अचानक एका खासगी बसने पेट घेतल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट उठताना दिसून आले, त्यामुळे काही काळ नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मंगळवारी मुंबईच्या कांदिवली पूर्व येथील समतानगर परिसरात वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर धावत्या बसला अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली. आग लागल्यानंतर बसने काही क्षणातच धगधगत पेट घेतला आणि संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडली. ही घटना सकाळी १०.०१ वाजता घडली. आग लागल्यानंतर बसने काही क्षणातच धगधगत पेट घेतला आणि संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडली..Mumbai Local Train: पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना फटका! लोकल फेऱ्यांबाबात मोठी अपडेट!.घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल, मुंबई पोलीस, मेट्रो अधिकारी, १०८ रुग्णवाहिका सेवा आणि वाहतूक पोलीस यांसारख्या अनेक यंत्रणां घटनास्थळी दाखल झाले असून आग आटोक्यात आणण्याचे काम सुरू होते. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही तसेच कोणीही जखमी झालेले नाही. बसला आग लागल्याचे लक्षात येताच चालकाने तत्काळ बस रस्त्याच्या कडेला थांबवून प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्याम, या घटनेनंतर आपत्कालीन पथके आग विझवण्यासाठी आणि घटनास्थळ सुरक्षित करण्यासाठी काम करत असताना, परिसरातील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती. तसेच परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून प्रशासनाकडून नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच या आगीमुळे काही काळ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..Western Railway: रेल्वे प्रवाशांना दिलासा! कांदिवली-बोरिवली पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेला हिरवा कंदील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.