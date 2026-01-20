मुंबई

Bus Fire: मुंबईत प्रवाशांनी भरलेल्या खासगी बसला आग, परिसरात धुराचे मोठे लोट; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Bus Fire In Malad: मालाड पूर्वेत वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर धावत्या बसला अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली. आग लागल्यानंतर बसने काही क्षणातच धगधगत पेट घेतला.
Bus Fire In Malad

Bus Fire In Malad

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मालाड : मालाड पूर्वेतील पश्चिम दुतगती मार्गावर कुरार व्हिलेज मेट्रो स्थानकाजवळ आज अचानक एका खासगी बसने पेट घेतल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट उठताना दिसून आले, त्यामुळे काही काळ नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

fire
Mumbai
Fire Accident
Fire news
fire brigade
fire case

