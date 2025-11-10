Mumbai Pod Taxi: मुंबईत सुरू होणार ‘स्मार्ट ट्रॅव्हल युग’! पॉड टॅक्सी प्रकल्प NCMC कार्डशी जोडला जाणार, आता प्रवास अधिक सोपा

मुंबई : मुंबई शहरातील प्रस्तावित पॉड टॅक्सी प्रकल्प आता नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सोबत एकत्रित केला जाईल. या एकत्रीकरणामुळे प्रवाशांना एकाच कार्डचा वापर करून मेट्रो, बस, मोनोरेल, लोकल ट्रेन आणि पॉड टॅक्सीमध्ये प्रवास करता येईल. एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या मते, ही सुविधा मुंबईत अखंड प्रवास अनुभव देईल..टेक पॉड टॅक्सी तिकीट प्रणालीला एनसीएमसी कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना स्वतंत्र तिकिटे किंवा पेमेंट न करता मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) ओलांडून प्रवास करता येईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासाचा अनुभव पूर्णपणे बदलण्याच्या प्रयत्नात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने वांद्रे ते कुर्ला स्टेशनपर्यंत पॉड टॅक्सी सुरू करून एक मोठा उपक्रम सुरू केला आहे..Dipesh Mhatre: ठाकरेंना सोडून भाजपमध्ये गेले, आता थेट राजू पाटलांना खुलेआम ऑफर देत म्हणाले....या प्रकल्पासाठी बीकेसी (वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स) मध्ये ड्रोन सर्वेक्षण सुरू आहे. मार्ग संरेखन आणि संरचनेचे बारकाईने परीक्षण करण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून सर्वेक्षण सुरू आहे. एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा पॉड टॅक्सी प्रकल्प पीपीपी मॉडेलवर विकसित केला जात आहे आणि एमएमआरडीएकडून कोणताही व्हीजीएफ मिळणार नाही. देशातील हा पहिलाच प्रकल्प आहे जो विद्यमान उपनगरीय रेल्वे प्रणालीला शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल..या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे दररोज अंदाजे १,१२,००० फेऱ्या होतील अशी अपेक्षा आहे. ज्यामध्ये २०,००० प्रवाशांची पीक अवर क्षमता असेल. येणाऱ्या बुलेट ट्रेन आणि इतर मेट्रो विस्तार योजनांच्या पार्श्वभूमीवर अशी अत्याधुनिक कनेक्टिव्हिटी आवश्यक आहे असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. एमएमआरडीएच्या मते, ही पॉड टॅक्सी प्रणाली बीकेसी, वांद्रे स्टेशन आणि नवी मुंबईतील प्रमुख भागांना जोडणारे एक मजबूत क्लोजस्ट माईल नेटवर्क तयार करेल..Ro-Ro Ferry Boat: रो-रो सेवेसाठी प्रवाशांना नववर्षापर्यंत प्रतीक्षा! रो-रो बोट सुरु होण्यात तिकीटदर अन् इंधनखर्चाचा ताळमेळ बसेना.ज्यामुळे प्रवाशांना गर्दीच्या स्थानकांवर न जाता त्यांच्या गंतव्यस्थानावर सहज पोहोचता येईल. हे मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकते. ज्यामुळे शहराचा वेग वाढेलच, शिवाय ते अधिक स्मार्ट, अधिक सोयीस्कर आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत देखील होईल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रवाशांसाठी राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू केले आहे. हे संपर्करहित स्मार्ट कार्ड मेट्रो, बेस्ट बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीवर उपयुक्त ठरेल. प्रवासी एका साध्या टॅपने भाडे भरू शकतात. हे कार्ड रोखीने किंवा ऑनलाइन रिचार्ज करता येते. एसबीआय, बँक ऑफ इंडिया आणि पीएनबी सारख्या बँका हे कार्ड रुपे नेटवर्कवर जारी करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.