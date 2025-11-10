मुंबई

Mumbai Pod Taxi: मुंबईत सुरू होणार ‘स्मार्ट ट्रॅव्हल युग’! पॉड टॅक्सी प्रकल्प NCMC कार्डशी जोडला जाणार, आता प्रवास अधिक सोपा

Mumbai Pod Taxi Project NCMC: मुंबईतील पॉड टॅक्सी लवकरच एनसीएमसी कार्डशी एकत्रित केल्या जाणार आहेत. ज्यामुळे एकाच कार्डने मेट्रो, बस, मोनोरेल आणि लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करता येईल.
मुंबई : मुंबई शहरातील प्रस्तावित पॉड टॅक्सी प्रकल्प आता नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सोबत एकत्रित केला जाईल. या एकत्रीकरणामुळे प्रवाशांना एकाच कार्डचा वापर करून मेट्रो, बस, मोनोरेल, लोकल ट्रेन आणि पॉड टॅक्सीमध्ये प्रवास करता येईल. एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या मते, ही सुविधा मुंबईत अखंड प्रवास अनुभव देईल.

