सह्याद्रीला जलविद्युतची वाळवी! ५९ प्रकल्पामुळे जंगले, नद्या, आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात

कर्जत : सह्याद्री ही केवळ पर्वतरांग नसून समृद्ध जैवविविधता आणि आदिवासी-ग्रामस्थांच्या जगण्याचा मुख्य आधार आहे. पण, सध्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. यासाठी डोंगर पोखरणे, जलाशय उभारणे आणि जंगलांमधून रस्ते तयार केले जात आहेत. टोरंट व टाटा जलविद्युत प्रकल्प, पोशीर, शिलार, कोंढाणे, पाली-भूतिवली धरणे, अदाणी पॉवर हब असे तब्बल सात प्रकल्प एकाच कर्जत तालुक्यात लादलेले आहेत. यामध्ये ११ हजार एकर जमीन बाधित होण्याची शक्यता आहे, असे कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समिती अॅड. कैलास मोरे यांनी सांगितले..पालीतर्फे कोथल खलाटी ग्रामपंचायत हद्दीतील साई डोंगर परिसरात सुमारे तीन हजार मेगावॅट क्षमतेच्या टोरंट जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. उपलब्ध तांत्रिक माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी सुमारे ९३२ एकर क्षेत्राचा वापर होणार असून, त्यामध्ये सुमारे ६०० एकर वनक्षेत्र आणि ३३२ एकर खासगी जमिनींचा समावेश आहे. टोरंट कंपनीच्या साई डोंगर-१ प्रकल्पासाठी २० ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या वृक्षतोडीने या संकटाचे विदारक चित्र समोर आणले आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३२ हजार झाडे तोडण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, राजकीय नेत्यांनी केलेल्या निषेधामुळे हा प्रश्न आता राज्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे..Devendra Fadnavis: तिसरी मुंबई ठरेल ‘ग्रोथ इंजिन’:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; नैना’त १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य.पंप स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये कमी मागणीच्या काळात पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात चढवले जाते. विजेची गरज वाढल्यावर हे पाणी खाली सोडून पुन्हा वीज निर्माण केली जाते, सौर आणि पवन ऊर्जेतील चढ-उत्तार सांभाळण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असले, तरी त्यासाठी मोठे जलाशय, बोगदे, रस्ते आणि वीजवाहिन्या उभाराव्या लागतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होऊन वन्यजीवांचे मार्ग आणि अधिवास खंडित होतात. झऱ्यांच्या आणि नद्यांच्या प्रवाहाची दिशा बदलते. प्रचंड उत्खननामुळे डोंगर उतारांची नैसर्गिक स्थिरता बदलून अपघातांचा धोका वाढतो..प्रस्तावित प्रकल्पांचा विस्तारकर्जत परिसरात टोरंटच्या प्रकल्पांसह टाटा पॉवरचा भिवपुरी प्रकल्प प्रकल्प चर्चेत आहेत. याशिवाय पोशीर, शिलार आणि कोंढाणे धरणांसारख्या प्रस्तावांमुळे परिसरातील पाणी, जंगल आणि शेतीच्या 'भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील शिरवटा प्रकल्पही पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या संदर्भात चर्चेत आहे. राज्य सरकारने विविध कंपन्यांसोबत केलेल्या करारांमधून अशा प्रकल्पांचा विस्तार प्रस्तावित केला आहे. २०२६ मधील वृत्तानुसार, राज्यातील पंप स्टोरेज प्रकल्पांची संख्या ५६ पर्यंत पोहोचली होती..CM Devendra Fadnavis: मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास सिग्नललेस होणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा.टोरंटसाठी ३ सप्टेंबर २०२५ला झालेल्या जनसुनावणीत नागरिकांनी हरकती नोंदवूनही त्यावर काय कार्यवाही झाली, याची माहिती मिळालेली नाही. वर्षभर आम्ही विरोध करीत असताना कोणतीही पूर्वसूचना न देता २० ऑक्टोबरपासून वृक्षतोड सुरू करण्यात आली. मात्र, या वृक्षतोडीविरोधात महाराष्ट्रभरातून आवाज उठू लागल्याने आमच्या पर्यावरण रक्षणाच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे. आगामी काळात मोठे आंदोलन उभारून पर्यावरणाला बाधा पोहोचवणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात लढा अधिक तीव्र करू,- अॅड. कैलास मोरे, कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.