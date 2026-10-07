मुंबई

Sunil Tatkare: पुणे पदवीधर’ न मिळणे हे अपयश, राष्ट्रवादीची हक्काची जागा होती :सुनील तटकरे यांची कबुली

Sunil Tatkare Admits Failure Over Pune Graduates Seat: पुणे पदवीधरची जागा न मिळणे हे राष्ट्रवादीचे सामूहिक अपयश
Sunil Tatkare Admits NCP Failure Over Pune Graduates Seat Says Party Wanted Seat Amid Mahayuti Legislative Council Polls

Sunil Tatkare Admits NCP Failure Over Pune Graduates Seat Says Party Wanted Seat Amid Mahayuti Legislative Council Polls

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: पुणे पदवीधर मतदारसंघाची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसची हक्काची होती. मात्र, ही जागा पक्षाला मिळाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी आम्ही नक्कीच कमी पडलो असून, हे आमचे सामूहिक अपयश मानले पाहिजे, अशी कबुली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आज दिली. दरम्यान, महायुती म्हणूनच ही निवडणूक लढविली जावी, यासाठी चर्चा सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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