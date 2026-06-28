मुंबई

Mumbai Local: रेल्वे प्रशासनाचा अ‍ॅक्शन मोड! लोकलमध्ये तळीरामांवर कठोर कारवाई, 'ड्रंक अँड ट्रॅव्हल 'ची विशेष मोहीम

Railway Drunk & Travel Campaign: रेल्वे प्रशासनाने 'ड्रंक अँड ट्रॅव्हल 'ची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत लोकलमध्ये तळीरामांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
Mumbai Local

Mumbai Local

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वेत 'मद्यधुंद अवस्थेत प्रवास करून गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांविरोधात लोहमार्ग पोलिसांनी कडक मोहीम सुरू केली आहे. स्थानके आणि लोकल गाड्यांमध्ये विशेष तपासणी करण्यात येणार असून, मद्यधुंद अवस्थेत आढळणाऱ्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाईसह न्यायालयीन प्रक्रियाही राबविण्यात येणार आहे. नुकतेच पश्चिम रेल्वेवर २२ वर्षीय तरुणाच्या हत्येनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.

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