मुंबई : उपनगरी रेल्वेत 'मद्यधुंद अवस्थेत प्रवास करून गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांविरोधात लोहमार्ग पोलिसांनी कडक मोहीम सुरू केली आहे. स्थानके आणि लोकल गाड्यांमध्ये विशेष तपासणी करण्यात येणार असून, मद्यधुंद अवस्थेत आढळणाऱ्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाईसह न्यायालयीन प्रक्रियाही राबविण्यात येणार आहे. नुकतेच पश्चिम रेल्वेवर २२ वर्षीय तरुणाच्या हत्येनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे..मुंबईतील उपनगरी रेल्वेने दररोज लाखो प्रवासी नोकरी, शिक्षण आणि अन्य कारणांसाठी प्रवास करतात; मात्र गेल्या काही महिन्यांत मद्यधुंद प्रवाशांकडून सहप्रवाशांशी वाद घालणे, शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे तसेच गोंधळ घालण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..Mumbai News : पर्यटनस्थळाचा प्रचार हा एकमेव उद्देश; असुरक्षित कृतींना कोणतेही प्रोत्साहन नाही – पर्यटन विभाग.या पार्श्वभूमीवर लोहमार्ग पोलिसांनी 'ड्रंक अँड ट्रॅव्हल 'विरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत प्रमुख रेल्वे स्थानके, फलाट आणि लोकल गाड्यांमध्ये संशयित प्रवाशांची तपासणी केली जाणार आहे. मद्यधुंद अवस्थेत प्रवास करताना आढळणाऱ्यांवर रेल्वे कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक शांतता भंग करणे, मारामारी करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयीन कारवाईही करण्यात येणार आहे..लोकलमध्ये मद्यधुंद अवस्थेतील प्रवाशांमुळे घडणाऱ्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रेल्वे स्थानके आणि लोकलमध्ये विशेष तपासणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.- मनीषा रावखंडे, लोहमार्ग पोलिस उपायुक्त.Navi Mumbai: सहा कोटींचा भार! वेतनवाढीचा पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.