Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! आता हार्बर मार्गावरही धावणार १५ डब्यांची लोकल, 'या' स्थानकात मोठे बदल; वाचा सविस्तर

मुंबई : मुंबई लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. यामुळे लोकल प्रवासात प्रवाशांची नेहमीच मोठी गर्दी दिसून येते. ही गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाकडून नवनवीन उपाययोजना सुरु केल्या जातात. मुंबईकरांचा प्रवास आरामदायी आणि सुकर होण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर एसी लोकलसह १५ डब्यांच्या लोकल सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता हार्बर मार्गावरही १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हार्बर मार्गावरही प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. त्यामुळे या मार्गावर १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरु करण्याचा विचार केला आहे. यामुळे हार्बर मार्गिकेवरील जीटीबी नगर या स्थानकाचा विस्तार आणि आधुनिक सुविधा उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम जलद गतीने सुरु असल्यामुळे लवकरच जीटीबी नगर स्थानकात १५ डब्यांची लोकल थांबवणे शक्य होणार असून मुंबईकरांची १५ डब्यांची जीवनवाहिनी हार्बर मार्गावर धावू शकणार आहे..Mumbai News: ना नोटीस, ना आदेश! जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या दुरुस्तीचे काम ठप्प, शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठी धडपडणारे विद्यार्थी संकटात.याबाबत रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या हार्बर मार्गावरील जीटीबी स्थानकात १२ डब्यांची लोकल सेवा उपलब्ध आहे. याठिकाणी १५ डब्यांची लोकल सेवा सुरु करण्यासाठी स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सध्या जीटीबी स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मची लांबी ३३० मीटरपर्यंत वाढवली जात आहे. याशिवाय साधारण १० मीटर रुंद असा नवीन होम प्लॅटफॉर्म (1A) उभारला जात असून प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ आणि २ उत्तर दिशेनेही वाढवला जाणार आहे..त्याचबरोबर जीटीबी स्थानकावर प्रवाशांचा प्रवास सोपा करण्यासाठी अनेक नव्या सुविधा उभारल्या जात आहे. ज्यामध्ये नवे स्कायवॉक रेल्वे उड्डाणपुलाच्या उत्तर टोकाला उभारल्या जात असलेल्या नवीन पादचारी पुलाशी जोडला जाणार आहे. तसेच दोन नवे पादचारी पूल तयार केले जात आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळणार आहे..Mumbai Local: लोकलचा स्पीड आणखी वाढणार, दररोज ४,००० फेऱ्या; रेल्वे प्रशासनाची नवी योजना, कधीपासून होणार सुरु? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.