Mumbai Railway NOC: रेल्वे ट्रॅकपासून ३० मीटरपर्यंत बांधकाम करायचंय? तर आधी रेल्वेकडून NOC घ्यावी लागणार, मुंबईत नवा नियम लागू

रेल्वे रुळांच्या किंवा रेल्वेच्या जमिनीच्या ३० मीटरच्या आत कोणत्याही बांधकामासाठी रेल्वेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुंबई आणि इतर भागांमध्ये रेल्वेच्या जमिनीजवळ किंवा रुळांजवळ मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या तक्रारी रेल्वे प्रशासनाला मिळत आहेत. मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये रेल्वे रुळांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत. यामुळे रेल्वेच्या वाहतुकीत अडचणी निर्माण होतात आणि अपघातांचा धोका वाढतो..रेल्वे बोर्डाचे दिनांक २५.०६.२०१५ चे पत्र क्रमांक २०१५/एलएमएल-१/१९/२ आणि एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) च्या परिच्छेद ३.१.४ चा हवाला देत मध्य रेल्वेने म्हटले आहे की, रेल्वे जमिनीच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत कोणतेही बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे अनिवार्य आहे. .Mumbai News: मुंबईकरांना 'ऑक्सिजन' घेऊन फिरावे लागेल! बुलेट ट्रेनसाठी झाडे तोडण्यावरुन न्यायालयाचा सरकारला टोला .रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले आहे की, प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पाच्या आजूबाजूला, विशेषतः रेल्वे जमिनीच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत, आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) न घेता अनेक इमारती आणि इतर बांधकामे करण्यात आली आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान अशा बांधकाम कामांमध्ये झालेली अचानक वाढ ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे सांगण्यात आले. .अनधिकृत बांधकामामुळे केवळ रेल्वे प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणीतच अडथळा येत नाही, तर भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब होतो आणि नुकसानभरपाई व पात्रतेशी संबंधित वादही निर्माण होतात. प्रकल्प क्षेत्राची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी, मध्य रेल्वे प्रशासन ड्रोन आणि व्हिडिओ सर्वेक्षण करत आहे. या सर्वेक्षणांमुळे, अलीकडील बांधकामापूर्वी जमिनीच्या प्रत्यक्ष स्थितीची अचूक नोंद तयार होत आहे..प्रशासनाने इशारा दिला आहे की, रेल्वेच्या जमिनीच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत कोणत्याही नवीन बांधकामासाठी सक्षम रेल्वे प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे आवश्यक आहे . ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय केलेले कोणतेही बांधकाम अनधिकृत मानले जाईल आणि प्रचलित नियम व कायद्यांनुसार त्यावर कारवाई केली जाईल. ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय (NOC) बांधलेली कोणतीही रचना नुकसान भरपाईसाठी पात्र असणार नाही. अशा बांधकामावर होणारा सर्व खर्च संबंधित व्यक्तीच्या स्वतःच्या जोखमीवर आणि जबाबदारीवर असेल. .Panvel: पनवेलमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस; १० जणांवर हल्ला, लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी .अशा अनधिकृत बांधकामामुळे होणारे कोणतेही आर्थिक नुकसान, पाडकाम, नुकसान भरपाई न मिळणे किंवा इतर कोणत्याही परिणामांसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नाही. रेल्वेच्या जमिनीच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामाला किंवा विकासाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यापूर्वी, रेल्वेने जारी केलेले अनिवार्य ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) तपासावे, अशी विनंती स्थानिक प्राधिकरणांना, ग्रामपंचायतींना, नगरपालिकांना, नियोजन प्राधिकरणांना आणि इतर स्थानिक संस्थांना करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.