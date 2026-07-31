Mumbai Local: सीएसएमटी-गोरेगाव लोकल ४५ दिवस बंद? रेल्वे प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, नेमके कारण काय?

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यान सहाव्या मार्गिकेची उभारणी केली जात आहे. पश्चिम रेल्वेवरील उपनगरी रेल्वे आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांसाठी स्वतंत्र रेल्वेमार्गिका निर्माण करण्यासाठी हे काम सुरु करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगात सुरु असून आता या कामादरम्यान सीएसएमटी ते गोरेगाव लोकल सेवा ४५ दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या एमयूटीपी-२ प्रकल्पांतर्गत मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान ३० किलोमीटरची सहावी मार्गिका उभारली जात आहे. सध्या खार ते बोरिवलीदरम्यान ही मार्गिका सुरू असून मुंबई सेंट्रल ते खारदरम्यान मार्गिका उभारण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी वांद्रे-खार उड्डाणपुलाची पुनर्बांधणी अत्यावश्यक आहे..Mumbai Water Supply: मुंबईतील धरणातील जलसाठा ८८ टक्क्यांवर, १० टक्के पाणीकपात कधी संपणार? महत्त्वाची माहिती समोर .दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाचे हे काम ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी ते गोरेगाव लोकल सेवा दीड महिने बंद राहण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत हार्बर मार्गावर सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या लोकल ट्रेन केवळ वांद्रेपर्यंतच धावणार आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात न आल्याची माहिती रेल्वेतील वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली आहे..वांद्रे स्थानकात नवा फलाटत्याचबरोबर, वांद्रे स्थानकात नवा फलाट उभारला जाणार असून या प्रस्तावित नव्या फलाटावरून अधिक लोकल फेऱ्या चालवणे शक्य होणार आहे. तथापि, या सहाव्या मार्गाच्या उभारणीची प्रमुख निविदा प्रक्रिया ऑगस्ट २०२६पासून राबवली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Crime: धक्कादायक! अकाली बाळाला जन्म दिला आणि कचरापेटीत टाकलं, १९ वर्षीय अविवाहितेचं कृत्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.