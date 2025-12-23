मुंबई

Mumbai Local: दारात लटकण्याची सवय मोडणार! मुंबई लोकलमध्ये सुरक्षेचा ‘धनुष्यबाण’; नवीन दरवाज्याची नेमकी रचना कशी असणार?

Mumbai Local Train Door News: दारात लटकणाऱ्यांसाठी रेल्वेने जालीम ‘धनुष्यबाण’ उपाय शोधला आहे. हा निर्णय लोकल प्रवासात सुरक्षा वाढवणारा ठरणार आहे.
मुंबई : जगातील सर्वाधिक गर्दीच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांपैकी एक असलेल्या मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये दारात लटकून प्रवास करणे हे जणू रोजचेच दृश्य आहे. परदेशातून आलेले प्रवासी मुंबईकरांचा हा जीवघेणा प्रवास पाहून थक्क होतात. मात्र आता मुंबईकरांना असा प्रवास करता येणार नाही. इच्छा असूनही दारात लटकून प्रवास करण्यावर कायमची मर्यादा येणार आहे.

