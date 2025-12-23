Mumbai Local: दारात लटकण्याची सवय मोडणार! मुंबई लोकलमध्ये सुरक्षेचा ‘धनुष्यबाण’; नवीन दरवाज्याची नेमकी रचना कशी असणार?

मुंबई : जगातील सर्वाधिक गर्दीच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांपैकी एक असलेल्या मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये दारात लटकून प्रवास करणे हे जणू रोजचेच दृश्य आहे. परदेशातून आलेले प्रवासी मुंबईकरांचा हा जीवघेणा प्रवास पाहून थक्क होतात. मात्र आता मुंबईकरांना असा प्रवास करता येणार नाही. इच्छा असूनही दारात लटकून प्रवास करण्यावर कायमची मर्यादा येणार आहे..दारात लटकून प्रवास रोखण्यासाठी दंड, पोलीस कारवाई किंवा बंद दाराच्या लोकल ट्रेन यापेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी उपाय रेल्वे प्रशासनाने शोधला आहे. हा उपाय अंमलात आल्यानंतर सध्या ज्या पद्धतीने प्रवासी अर्धवट लटकून दारात उभे राहतात, तसे उभे राहणे शक्य होणार नाही..Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.मध्य रेल्वेच्या मुंब्रा–दिवा दरम्यान 9 जून रोजी झालेल्या भीषण अपघातात दारात उभे असलेले अनेक प्रवासी खाली पडले होते. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झाले. या घटनेनंतर लोकल प्रवासाच्या सुरक्षेबाबत सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. या चौकशी अहवालात लोकल ट्रेनचे दरवाजे कायम उघडे असल्याने प्रवासी फुटबोर्डवर किंवा डब्याच्या वरच्या पन्हाळीला धरून प्रवास करतात आणि त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे..मुंब्रा दुर्घटनेचे हेच प्रमुख कारण असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे. या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. त्याअंतर्गत एक छोटासा पण अत्यंत परिणामकारक बदल करण्यात येणार आहे. लोकल ट्रेनच्या डब्यांच्या दारांवरील पन्हाळीची रचना बदलण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. पन्हाळी म्हणजे डब्याच्या छपरावर साचणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दारांवर लावलेली यू-आकाराची पट्टी. सध्या अनेक प्रवासी दारात उभे राहताना या पन्हाळीच्या फटीला धरून लटकतात..Navi Mumbai: रुग्णवाहिका होती, पण चालक जेवायला गेला; वाशी स्थानकात तरुणाचा दुर्दैवी अंत, काय घडलं?.मात्र आता ही पन्हाळी सरळ न ठेवता धनुष्यबाणासारखी उंचावलेली रचना दिली जाणार आहे. जेणेकरून प्रवाशांना ती पकडून उभे राहता येणार नाही. काही डब्यांमधून ही पन्हाळी पूर्णपणे काढून टाकण्याचाही विचार आहे. सध्या कुर्ला कारशेडमध्ये 2 ते 3 डब्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हे बदल करण्यात आले आहेत. अपघात टाळण्यासाठी समितीने सुचवलेल्या लघुकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या बदलांमुळे दारात लटकून प्रवास करण्यावर मोठा आळा बसणार असून, मुंबई लोकलचा प्रवास अधिक सुरक्षित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.