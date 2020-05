एका ट्विटमुळे रेल्वेनं रुग्णासाठी मुंबईहून घरपोच पाठवली 'ही' गोष्ट.. सोलापूरचा कर्करुग्ण गेला भारावून 

मुंबई: लॉकडाऊनमुळे सोलापुरात अडकलेल्या एका कर्करुग्णाला मध्य रेल्वेने २४ तासांच्या आत घरपोच औषधे पुरवली आहेत. विशेष म्हणजे रुग्णाच्या मुलाने केलेल्या विनंतीच्या एका ट्विटची दखल घेऊन मध्य रेल्वेने थेट घरी औषधे पोहोचवली. त्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबीयांनी कृतज्ञता व्यक्त केली असून सोलापूरकर भारावून गेले आहेत.

सुशील पाडी यांचे वडील लॉकडाऊनमुळे सोलापूर येथे अडकले होते. ते नौदल कर्मचारी आहेत. रक्ताच्या कर्करोगाने ग्रासल्याने त्यांना औषधांची गरज होती. मध्य रेल्वेवरील प्रवासी वाहतूक बंद असली, तरी जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांची वाहतूक सुरू आहे. अशा परिस्थितीत 12 मे रोजी सुशील यांनी ट्विट करून मध्य रेल्वेकडे मदत मागितली. त्या ट्विटची दखल घेऊन मुंबई विभागातील वाणिज्य निरीक्षक (पार्सल) जितेंद्र मिश्रा यांनी लिपिक उत्तम दास यांच्या सहकाऱ्यानं 24 तासांच्या आत सोलापूरला पाडी यांची घरी औषधे पोहोचवली आहेत. विशेष पार्सल ट्रेनमधून ही औषधे पाठवण्यात आली.

@drmmumbaicr request your assistance in sending medicines to Solapur from Kanjurmarg (Mumbai).

Please contact me on 9967480493 for further guidance.

— Sushil P (@SushilP87) May 10, 2020