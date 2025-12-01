Mumbai Local: गरम अन् ताजं जेवण मिळणार...! मुंबई ट्रेन प्रवास स्वादिष्ट होणार; रेल्वे केटरिंगचा मोठा मेगा प्लॅन तयार, वाचा...

मुंबई : लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील प्रवाशांना वेळेवर आणि उच्च दर्जाचे जेवण देण्यासाठी रेल्वेने सुरू केलेले "मुंबई बेस किचन नेटवर्क" वेगाने विस्तारत आहे. मुंबई शहरात सध्या सात क्लाउड किचन कार्यरत आहेत. तर पुढील दोन वर्षांत तीन मोठे क्लस्टर किचन बांधले जातील. या हालचालीमुळे केवळ रेल्वे केटरिंग सेवांचे आधुनिकीकरण होणार नाही तर लाखो प्रवाशांना दररोज चांगल्या सुविधाही मिळतील..मुंबईतील सध्याचे क्लाउड किचन बोरिवली, चेंबूर (दोन युनिट), ठाणे पूर्व, शिवडी पूर्व, पवई आणि कुर्ला येथे आहेत. यापैकी बरेच युनिट २०२४ पर्यंत कार्यरत होतील. चेंबूरमधील पहिले युनिट जुलै २०२४ मध्ये, त्यानंतर पवई आणि शिवडी ऑगस्ट २०२४ मध्ये, ठाणे (पूर्व) आणि चेंबूरमधील दुसरे युनिट सप्टेंबर २०२४ मध्ये आणि कुर्ला युनिट ऑगस्ट २०२४ मध्ये कार्यरत होणार आहे..Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईतील दोन नामांकित शाळांना धमकीचा मेल, संपूर्ण परिसर रिकामा .नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उघडण्यात आलेले बोरिवली स्वयंपाकघर हे सर्वात अलीकडील स्वयंपाकघर होते. या स्वयंपाकघरांची क्षमता देखील वेगवेगळी आहे. बोरिवली आणि ठाणे (पूर्व) दररोज अंदाजे ५० जेवण तयार करतात, तर चेंबूर युनिट्स अनुक्रमे ३०० आणि ८०० जेवण पुरवतात. पवई ५०० जेवण तयार करते. शिवडी (पूर्व) आणि कुर्ला येथील स्वयंपाकघरे सर्वात मोठी आहेत. जिथे दररोज ४,५०० जेवण तयार केले जाते. एकत्रितपणे, ते राजधानी, दुरांतो, वंदे भारत , शताब्दी आणि मेल/एक्सप्रेस गाड्यांसारख्या प्रीमियम गाड्यांना जेवण पुरवतात ..दररोज अन्न देण्याची क्षमताबोरिवली - ५० प्रवासीठाणे (पूर्व) – ५० प्रवासीचेबुर-१ - ३०० प्रवासीचेंबूर-२ – ८०० प्रवासीपवई – ५०० प्रवासीशिवडी (पूर्व) – ४,५०० प्रवासीकुर्ला – ४,५०० प्रवासी.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रवाशांची संख्या सतत वाढत आहे. प्रीमियम गाड्यांमध्ये वेळेवर दर्जेदार अन्न पोहोचवणे हे एक आव्हान बनत आहे. म्हणूनच, तीन मोठ्या क्लस्टर किचनसाठी योजना विकसित करण्यात आल्या आहेत, जे २०२६ आणि २०२७ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने कार्यरत होतील. या किचन उघडल्याने विद्यमान नेटवर्कवरील दबाव कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणात, केंद्रीकृत अन्न उत्पादन सक्षम होईल..Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रशासनाचा मोठा निर्णय! चार रेल्वे स्थानकावर २० नवीन प्लॅटफॉर्म बांधणार; कधी आणि कुठे? वाचा....या आधुनिक मॉडेलद्वारे, रेल्वे केवळ अन्नाच्या गुणवत्तेवर कडक लक्ष ठेवू शकणार नाही, तर प्रवाशांना ट्रेनमध्ये चढताच ताजे आणि सुरक्षित अन्न पुरवण्यात मोठे यश मिळवेल. पुढील दोन वर्षांत क्लस्टर किचन सुरू झाल्यानंतर मुंबई रेल्वे केटरिंग सेवांची रचना पूर्णपणे बदलण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.