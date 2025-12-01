मुंबई

Mumbai Local: गरम अन् ताजं जेवण मिळणार...! मुंबई ट्रेन प्रवास स्वादिष्ट होणार; रेल्वे केटरिंगचा मोठा मेगा प्लॅन तयार, वाचा...

Mumbai Base Kitchen Network Cluster Kitchen: मुंबईच्या रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर आहे. ताज्या जेवणासाठी ३ मेगा क्लस्टर किचन रेल्वे उभारणार आहेत. रेल्वे केटरिंगमध्ये क्रांती होणार आहेत.
मुंबई : लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील प्रवाशांना वेळेवर आणि उच्च दर्जाचे जेवण देण्यासाठी रेल्वेने सुरू केलेले "मुंबई बेस किचन नेटवर्क" वेगाने विस्तारत आहे. मुंबई शहरात सध्या सात क्लाउड किचन कार्यरत आहेत. तर पुढील दोन वर्षांत तीन मोठे क्लस्टर किचन बांधले जातील. या हालचालीमुळे केवळ रेल्वे केटरिंग सेवांचे आधुनिकीकरण होणार नाही तर लाखो प्रवाशांना दररोज चांगल्या सुविधाही मिळतील.

