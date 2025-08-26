Palghar News: पावसामुळे फुलांची आवक घटली, गणेशोत्सवात चाफा भाव खाणार; तर जास्वन्द शेतकऱ्यांना हात देणार

-संदीप पंडितविरार: वसई म्हणजे फुलशेतीचे माहेर असे म्हटले जाते. या ठिकाणी मोगरा, जाई,जुई,टगर आणि चाफा यामुळे वसईला वेगळी ओळख मिळाली होती. परंतु मोगऱ्यावर रोग आल्यानंतर येथील मोगरा,जाई ,जुईची शेती कमी झाली आणि त्या ठिकाणी चाफा बहरू लागला आहे. पिवळ्या चाफामुळे शेतकरी सुखावला आहे यावर्षी फुलांची आवक घटल्याने चाफा ऐन गणेशोत्सवात भाव खाणार असल्याचे दिसत आहे..दरवर्षी सणासुदीच्या काळात वसईतील सुवासिक फुलांना मोठी मागणी असते. त्यामुळे फक्त गणेशोत्सवाच्या काळात आणि नवरात्रीच्या काळात वसईत लाखोंची उलाढाल होते. मोगरा, सायली, चाफा, गुलाब, तगर, कागडा , सोनचाफा यांची शेती प्रामुख्याने वसईत करण्यात होत असून लहान मोठे असे सुमारे ४ हजार शेतकरी बागायती व फुल शेती करीत आहेत. आगाशी, सत्पाळा, अर्नाळा, निर्मळ , कळंब अशा वसईतील मुख्यतः पश्चिम पट्ट्यात सर्वात जास्त शेतकरी आहेत. येथे उत्पन्न घेतलेल्या फुलांच्या विक्रीसाठी वसई मध्ये फुलांची बाजारपेठ नसल्याने दादर येथील बाजारपेठेत फुलांना योग्य तो भाव मिळतो. .मात्र यंदा वसईतील चाफ्याच्या फुलांचे उत्पादन गणेशोत्सव काळात घटले आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात चाफा चांगलाच भाव खाणार असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. सद्या चाफा १००० रुपये शेकडा आहे. हाच चाफा गणपतीच्या दिवशी १२०० रुपयावर जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. जास्वन्ड गणेशोत्सवाच्या काळात ४०० रुपये शेकडा इतका होण्याची श्यक्यता आहे.टगर ७० ते ८० रुपये किलो असून ती सुद्धा १५० रुपया पर्यंत जाणार आहे. सायली,जुई ८०० ते १००० रुपये केला आहे. .तुळशीची एक जुडी आता २५ ते ३० रुपये आहे. ती साधारणपणे ४० रुप्यापर्यंत जाणार आहे, त्याच प्रमाणे नारळ (शहाळी) आता ३५ रुपये असून त्याचा भाव ५० ते ५५ रुप्यापर्यंत वाढणारं आहे. मोठा नारळ ६० रुपयांपासून ९० रुप्यापर्यंत मिळत आहे. गणेशोत्सवात घरो घरी सत्यनारायणाच्या पूजाही घातल्या जातात. त्यामळे सद्या बाजारात चार केळीच्या खांबाची किंमत ३५ रुपये आहे ती या काळात ५० ते ६० रुपये होणार आहे. गणपती मध्ये फुलाची मागणी जास्त असली तरी आवक कमी झाल्याने दर मात्र गगनाला भिडणार आहेत. गणेशोत्सवात अळूवडी साठी लागणारी आळूची पाने ३०० ते ४०० रुपये शेकडा झाली आहेत. तर सुपारी शेकड्याला १०० रुपये भावाने जात आहे. तसेच सुपारी कोथी (फुले) १०० रुपये एक मग विकली जात आहे..हवामानात सतत होणार बदल पडलेला पाऊस यामुळे यावर्षी फुलांची आवक घटली असल्याने फुलाचे भाव वाढले आहेत. जसजसे गणपती जवळ येतील तसतसे हे भाव अजून वाढले जाणार आहेत. गेल्या २ वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी थोडा चाफा मिळाला आहे. तरी पावसामुळे फुलशेतीला मोठा फटका बसला आहे- सुभाष भट्टे, फुलशेती पुरस्कार प्राप्त प्रगतशील शेतकरी `.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.