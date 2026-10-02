Dino Morea: राहत्या घरातून डिनो मोरियाला अटक! मिठी नदी गैरव्यवहार प्रकरणाने अभिनेत्याच्या अडचणी वाढल्या

मुंबई : मुंबईत पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याच्या घटना घडत असताना यामध्ये नालेसफाई आणि मिठी नदीची स्वच्छता व्यवस्थित न होणं ही मुख्य कारणं मानली जात आहेत. अशातच याप्रकारणी २०१७ ते २०२१ या वर्षांदरम्यान मिठी नदी गाळ काढण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटामध्ये घोटाळा झाल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झालं आहे. याप्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरु असताना अभिनेता डिनो मोरिया आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मिठी नदी गाळ घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई केली आहे. अभिनेता डिनो मोरिया याला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समोर आले आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयातील गुन्हे शाखेच्या दालनात डिनो मोरियाला चौकशीसाठी हजर केले जाणार आहे. तथापि, पुढील ५ ते ८ मिनिटांत चौकशीसाठी हजर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Navi Mumbai: बेलापूर ते उलवे जागेची टंचाई, एक एकर जमिनीचे दर तब्बल ६ कोटी रुपये.मिठी नदी गाळ घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून आज दिवसभर चौकशी केली जाणार आहे. संयुक्त पोलीस आयुक्त राजेश प्रधान यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली आहे. .दरम्यान, भाजप आमदार नितेश राणे यांच्याकडून डिनो मोरिया यांच्यावर मिठी नदी गाळ घोटाळा आणि दिशा सालियन प्रकरणी सातत्याने आरोप केले जात असताना मिठी नदी गाळ घोटाळा प्रकरणातील चौकशीतून काय समोर येणार, याकडे लक्ष लागले आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांवर पाणीटंचाईचे संकट, मोरबेत ७३ टक्के पिण्यायोग्य साठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.