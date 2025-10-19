Raj Thackeray : महाराष्ट्रात नवे ९६ लाख खोटे मतदार, आगामी निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरलाय; राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा

Summary“सभांना गर्दी मिळते पण मत नाही, हे निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकारांमुळेच,” असा त्यांचा दावा.मतदार यादी सुधारण्याची मागणी केली की सत्ताधारी पक्ष रागावतात, असा आरोप.“सत्ताधाऱ्यांनी मतांवर शेण फासलं आहे, आणि निवडणूक आयोग निष्पक्ष नाही,” अशी टीका त्यांनी केली..महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये जसे मतदार वाढले तसे आगामी निवडणुकांसाठी देखील ९६ लाख खोटे मतदार भरले आहेत. जर अशा निवडणुका होत असतील तर हा मतदारांचा अपमान आहे. मत द्या किंवा नका देऊ मॅच फिक्सिंग झाले आहे. निकाल आधीच ठरला आहे. हे कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे. असा निशाणा राज ठाकरे यांनी साधला, ते आज मुंबईतील गटाध्यक्षांच्या मेळाव्यात बोलत होते. .Uddhav-Raj Thackeray Meet: महापालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय खळबळ! उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे भेट, काय आहे राजकीय अर्थ?.ते म्हणाले की विधानसभेला महायुतीचे २३२ आमदार निवडून आले पण महाराष्ट्रात सन्नाट होता. मतदार अवाक झाले पण निवडून आलेले पण अवाक् झाले, सगळ्यांनाच कळून चुकले. राज ठाकरेंच्या सभेला गर्दी पण मत मिळत नाही त्यांचा एकही आमदार कसा नाही असा प्रश्न करतात. जर निवडणुका अशाच प्रकारे होणारअसतील तर आमचे उमेदवार निवडून कसे येणार असा सवालही त्यांनी यावेळी केला..आम्ही निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या सुधारायला सांगितले किंवा याबाबत प्रश्न विचारले तर सत्ताधाऱ्यांना राग येतो, तेच उत्तर देतात. तुम्हा्ला राग येतोय कारण तुम्ही शेण खाल्लं आहे.सत्ता कशी आणली जातेय हे महाराष्ट्रातील गल्लीबोळात माहिती झालं आहे. विरोधी पक्षात होते तेव्हा नरेंद्र मोदी आसामध्ये बोलले होत की, इलेक्शन कमिशन सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम नाही आहात. आम्हीही आज तेच बोलतोय. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार घुमरे म्हणाले की, २० हजार मतदार बाहेरुन आणले असे म्हणाले, शिंदेंनी डोळा मारताच त्यांनी सारवासारव केली. हे सांगत भुमरे यांची क्लिपच राज ठाकरेंनी उपस्थितांना ऐकवली, .FAQs प्र1. राज ठाकरे यांनी कोणता मुख्य आरोप केला? ➡️ त्यांनी म्हटलं की महाराष्ट्रात ९६ लाख खोटे मतदार तयार केले गेले आहेत.प्र2. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेबद्दल काय म्हटलं? ➡️ राज ठाकरे म्हणाले की आगामी निवडणुका "मॅच फिक्सिंग" झाल्यासारख्या आहेत आणि निकाल आधीच ठरले आहेत.प्र3. महायुतीच्या विजयावर त्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली? ➡️ ते म्हणाले की २३२ आमदार निवडून आले तरी महाराष्ट्रात सन्नाटा होता — म्हणजेच जनतेचा विश्वास नाही.प्र4. त्यांनी आपल्या सभांबद्दल काय सांगितलं? ➡️ “सभांना प्रचंड गर्दी मिळते पण मतं मिळत नाहीत — कारण मतमोजणीच चुकीची होते,” असा त्यांचा दावा.प्र5. निवडणूक आयोगावर त्यांनी काय टीका केली? ➡️ निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले.प्र6. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कोणते शब्द वापरले? ➡️ “तुम्हाला राग येतोय कारण तुम्ही शेण खाल्लं आहे,” असा कठोर शब्दप्रयोग त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.