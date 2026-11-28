दोन दिवसीय कल्याण-डोंबिवली दौऱ्यावर (२८ आणि २९ नोव्हेंबर) असलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी (२८ नोव्हेंबर) डोंबिवलीत पदाधिकारी व मनसैनिकांशी संवाद साधला. .या बैठकीत राज ठाकरे यांनी मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देत, "एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवर लक्ष दिलं नाही, तर जागा वाढवून काय फायदा?" असा थेट सवाल उपस्थित केला..Vinod Kambli News : माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळींच्या मदतीला एकनाथ शिंदे धावले! उपचारांसह दोन्ही मुलांच्या शिक्षणाचीही घेतली जबाबदारी.एबीपी माझाने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ निवडणुकांच्या काळातच सक्रिय न राहता निवडणुका नसतानाही लोकांच्या घरी जाऊन त्यांची कामे करा आणि घराघरांत पोहोचा, अशा सूचना राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या. तसेच समाजात जाती-धर्माचे राजकारण करू नका, तर एकोपा निर्माण करा, असे आवाहनही त्यांनी मनसैनिकांना केले; महिलांसाठी पाककला यांसारख्या स्पर्धांचे आयोजन करण्याची सूचनाही त्यांनी या वेळी केली..Dhule Crime News : शिंदखेड्यात धक्कादायक घटना! बाम्हणे गावाजवळ ४३ वर्षीय व्यक्तीची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या.छठ पूजा आणि व्हायरल व्हिडिओंवर प्रतिक्रिया देऊ नकासण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर धार्मिक भावना भडकावणारे व्हिडिओ पोस्ट केले जातात, मात्र त्यात कोणतेही तथ्य नसते, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला. अशा व्हिडिओंवर प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही, कारण त्या प्रतिक्रियांचा वापर आगामी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत केला जाऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले; या वेळी त्यांनी आळंदीसारख्या ठिकाणी छठ पूजा झाल्याचाही उल्लेख केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.