Raj Thackeray : 'ही निवडणूक नसून फ्रॉड आहे'; मतदान करताच राज ठाकरेंचा निवडणूक प्रक्रियेवर जोरदार हल्ला, बोटावरील शाई पुसण्यावरही केलं भाष्य

मुंबई : राज्यात आज २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी (Municipal Election Voting) मतदानाची प्रक्रिया सुरू असून सकाळपासूनच नेते, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिक मतदानाचा हक्क बजावताना दिसताहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी (Raj Thackeray) राज्य सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेविरोधात तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे..राज ठाकरे यांनी दादर येथील बालमोहन शाळेतील मतदान केंद्रावर आपला मतदानाचा हक्क बजावला. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले. “संपूर्ण प्रशासन सध्या केवळ सत्तेसाठी काम करत आहे. हे लोकशाहीसाठी अजिबात चांगले लक्षण नाही. अशा मार्गाने सत्तेत येण्याला विजय म्हणता येत नाही,” असे ते म्हणाले..Navi Mumbai Election : धक्कादायक! मंत्र्यांचेच नाव मतदार यादीत नाही; नवी मुंबईत मतदानावेळी मोठा गोंधळ, मंत्री केंद्रावर फिरतच राहिले!.“निवडणुका जिंकण्यासाठी वाटेल ते करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. ही निवडणूक नसून सरळसरळ फ्रॉड आहे,” अशा शब्दांत राज ठाकरे यांनी सध्याच्या निवडणूक पद्धतीवर आणि प्रशासनावर घणाघात केला. आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणांकडून होत असलेल्या कथित गैरप्रकारांविषयी त्यांनी मनसैनिकांना विशेष सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या..ते पुढे म्हणाले, “दुबार मतदारांचा मुद्दा आम्ही समोर आणला असता निवडणूक आयोगाने याच्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर आम्ही व्हीव्हीपॅटचा मुद्दा उपस्थित केला. व्हीव्हीपॅट मशीन नसल्यामुळे दिलेले मत आपल्याच उमेदवाराला गेले की नाही, हे मतदाराला कळत नाही. या सगळ्यानंतर आता मतमोजणीसाठी ‘पाडू यंत्र’ आणण्यात आले आहे. सरकारने ठरवलेच आहे की विरोधी पक्ष नावाची गोष्टच उरू द्यायची नाही,” असा आरोपही त्यांनी केला..Malegaon Municipal Election : मालेगावात मतदानादरम्यान मोठा गैरप्रकार उघड? रमजानपुरा भागातील घरात सापडले तब्बल 800 मतदान-आधार कार्ड, संशयित फरार.राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांना मतदानावेळी अत्यंत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. “यापूर्वी मतदानानंतर लावली जाणारी शाई सहज पुसता येत नव्हती. मात्र, आता सॅनिटायझर लावल्यास शाई निघत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर लक्ष ठेवा. शाई पुसून पुन्हा मतदान करण्याचे प्रकार घडत असतील तर तात्काळ कारवाई करा,” असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.