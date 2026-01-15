मुंबई

Raj Thackeray : 'ही निवडणूक नसून फ्रॉड आहे'; मतदान करताच राज ठाकरेंचा निवडणूक प्रक्रियेवर जोरदार हल्ला, बोटावरील शाई पुसण्यावरही केलं भाष्य

Raj Thackeray Slams Election Process During Municipal Voting : महापालिका निवडणुकांच्या मतदानादरम्यान राज ठाकरे यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर आरोप करत दुबार मतदार, व्हीव्हीपॅट, शाई पुसण्याच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्याचे मनसैनिकांना आवाहन केले.
मुंबई : राज्यात आज २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी (Municipal Election Voting) मतदानाची प्रक्रिया सुरू असून सकाळपासूनच नेते, कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिक मतदानाचा हक्क बजावताना दिसताहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी (Raj Thackeray) राज्य सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेविरोधात तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे.

